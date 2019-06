¿Para quién fue el dardo? La frase de Queiroz que alimentó la polémica

Una frase de Carlos Queiroz dejó en el aire más de una pregunta, pues aunque hablaba de Paraguay, muchos relacionaron su afirmación con sus recientes críticas al VAR.

"El día que el carácter del fútbol sea justicia se acabará el juego. Ese término no está en el diccionario del fútbol", dijo el entrenador.



La duda en la rueda de prensa tenía que ver con la campaña de Paraguay, que llegó a cuartos de final sin lograr victorias, pero para el DT pudo dar pie a otra reflexión.



"Hay que hacerlo mejor. Hoy se juega contra aquellos que se clasificaron con 2, 3 o 4 puntos. Comprendo las opiniones, pero ¿quién habla de justicia en el fútbol? ¿Cuántas veces en fútbol no gana el mejor? No es una buena palabra. No es bueno buscar excusas. Hay que salir fuerte cada día, este juego es fantástico, todos los días, en el momento cierto, el mejor pierde con el pequeño equipo y esa es la magia de este juego que nos reúne acá", explicó el DT de Colombia.



Pero en la conclusión volvió sobre la idea inicial: "El día que la justicia entre, esta magia se va a perder".



La polémica tiene que ver con las críticas que antes lanzó Queiroz contra la aplicación del VAR en los partidos: "No lo estamos haciendo bien, el público queda confuso, nosotros también. Algunas decisiones blancas hoy, rojas mañana. El VAR ha sido hecho para volver el fútbol más claro y creo que estamos saliendo en sentido contrario", había dicho tras el triunfo 1-0 contra Paraguay.