La crítica de Queiroz al VAR por la que espera que no lo castiguen

Luego de la victoria sobre Paraguay 1-0 en el estadio Arena Fonte Nova, con el que Colombia cerró el Grupo B como líder sólido con nueve puntos, el técnico Carlos Queiroz volvió a manifestar su disgusto con el uso que se le viene dando al VAR durante la Copa América. A Colombia le fue anulada una jugada de gol en el juego de este domingo y el entrenador dijo que no está de acuerdo “con la metodología del VAR” y cree que “se están haciendo mal las cosas” ya que “causa confusión entre el público y los equipos”.

Curiosamente el técnico primero dijo que no iba a hacer comentarios sobre el VAR: “Sobre el VAR no tengo comentarios”, sin embargo después hizo una larga disertación sobre el uso del video arbitraje.



“En mi vida de entrenador he sido de las personas más confiadas en las ayudas tecnológicas. Creo que son buenas para la credibilidad en el fútbol, pienso que no estamos de acuerdo con el VAR por la metodología, el concepto”, señaló.



“No lo estamos haciendo bien, el público queda confuso, nosotros también. Algunas decisiones blancas hoy, rojas mañana. El VAR ha sido hecho para volver el fútbol más claro y creo que estamos saliendo en sentido contrario. Hay que hacer una reflexión”, analizó Queiroz.



En varias ocasiones Queiroz enfatizó que espera que no lo sancionen por sus opiniones diferentes: “Espero que no me castiguen por decir que no estoy de acuerdo con ciertas metodologías. Pero es que parar el juego dos, tres, cuatro, cinco minutos, eso no es lo mejor para el fútbol, creo que hay que cambiar”.



Luego el portugués hizo una comparación del VAR con un pequeño que comienza a caminar: “El VAR es un niño, cuando somos niños a veces caemos y nos levantamos para aprender a andar”.



Colombia clasificó como primera del Grupo B de la Copa América con nueve puntos y ahora espera su rival en los cuartos de final, que será el segundo equipo clasificado del Grupo C, que se conocerá luego del partido entre Chile y Uruguay , que se jugará este jueves.