Perú aterrizó a Venezuela: el eliminado en grupo B de la Copa América

Venezuela fue el único eliminado del grupo B, tras caer 1-0 contra Perú, que acabó segundo en la zona. Adiós a la Copa América a pesar de toda la ilusión, todos los obstáculos que superaron los venezolanos, y bienvenida Perú, que sale fortalecida en un grupo en el que tuvo altibajos pero acabó clasificando bien.

Desperdiciaba Perú en la llegada de Yotún que se fue muy abierta y le quemaba las manos Savarino a Gallese, a los 12 minutos. A los 17 otra vez Savarino metía un riflazo y el rebote de Gallese le quedaba a un Córdoba que, en el peor momento, se resbalaba. Lapadula tenía la más clara en una gran combinación con Cueva a los 24 y no, realmente no parecía un pacto de empate entre dos equipos a los que les servía la repartición de puntos, siempre y cuando Brasil venciera a Ecuador.



Pero Venezuela, ahora con titulares recuperados de aquella epidemia de covid 19 en la plantilla al inicio de la Copa, se enredó apenas a los 2 minutos del complemento, cuando un cobro de tiro de esquina le quedó a 48 frontal -ante la pasiva marca 'vinotinto'- para el remate en las barbas de Fariñez. Perdía 1-0 el equipo venezolano y ahora el único pacto que le servía era ganar, cuando en Goaias empataban Ecuador y Brasil. No sucedió. De hecho, casi ni lo intentó, pues acabó amarrado a su esquema de marca y no tuvo en los hombres que se recuperaron de covid 19 la solución que se necesitaba.



Venezuela, la de los 16 positivos antes del inicio del torneo, luchó cada día de esta Copa pero fue el único eliminado en el grupo B. Mucho por rescatar en el equipo B que trajo la ilusión hasta la última fecha, mucho que trabajar ahora para las Eliminatorias. Perú, que se agigante en las Copas América, dio un nuevo golpe y se ubicó como escolta de Brasil.