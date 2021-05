‘Es una irresponsabilidad’: Cavani estalló contra la Copa América

Siguen llegando las repercusiones a nivel mundial respecto a la organización de la Copa América en Colombia y Argentina, así como el apretado calendario en competiciones internacionales de la Conmebol.



El último en hablar de ello fue Edinson Cavani, quien dejó una reflexión profunda respecto al papel de los futbolistas más allá del terreno de juego y lanzó una fuerte crítica contra los organizadores de los torneos.

La charla se dio en el programa ‘2 de Punta’ con el periodista Marcos Vitette. Allí el delantero del Manchester United y expresó lo siguiente:



Papel de los futbolistas - No le importa a nadie nada de los futbolistas. Lo único que piensan es que uno gana dinero y tiene que callarse la boca, realmente es así. No tienen ni voz no voto los jugadores más que en algunas situaciones, después para ciertas organizaciones no contamos casi nada. Te meten partido sarriba de partidos, te hacen viajar de acá para allá, no les importa el cambio de horario, nada. Con el tiempo, para nosotros el fútbol profesional pasa a ser un trabajo, más allá de la pasión que le tenemos. Hay que estar firmes para sostener y mantener durante un tiempo esa rutina y esas cosas que no tiene todo el mundo. Cada uno con su realidad, sus cosas. Desde el que se levanta a las 8 a.m. y se acuesta a las 10 p.m. hasta el que se levanta para ir a entrenar y viene a su casa para irse a viajar. Cada uno tiene su realidad, no por eso uno tiene más derecho que otro de hablar u opinar.



Desacuerdo con la Copa América y las Eliminatorias - Es un tema que uno lo va siguiendo porque hace parte de la vida de uno, la profesión de uno. Así como en un momento asumimos nuestra responsabilidad con lo que paso en la Selección con el tema del covid, yo reo que hoy es una irresponsabilidad terrible también el hecho de que se haga todo lo que se está haciendo, más allá del fixture de las Eliminatorias. Acá no importa nada la situación social, los riesgos que hayan del virus, la gente. Todo eso implica un montón de cosas. Aglomeraciones porque la gente se va a juntar, los viajes... Se meten partidos antes de la Copa América, después se estaba pensando en meter tres partidos de Eliminatorias para poder llegar... (los futbolistas) no tenemos ni voz ni voto. Son cosas que deciden y determinan un grupo de personas... ¿Qué somos nosotros? ¿macacos que tenemos que seguir las órdenes? Hoy las situaciones no están para decir tranquilamente ‘esto se va hacer’. Creo que se podría ver de otra manera, ver con otros ojos la situación y resolver con otra postura, no con la de ‘nosotros mandamos, hacemos y se hace’. Hay que tener nuestra postura en esta situación. Así como en un momento nos metieron una Copa Centenario (2016) cuando nunca se imaginaba nadie que se iba a jugar, bueno que ahora (la Copa América 2021) se pase para adelante. Se puede hacer tranquilamente, ¿por qué no? Meten competiciones entre medio y nosotros tenemos que callarnos la boca, no se puede aplazar algo porque la tele, porque esto, lo otro y no se piensa en la salud de la gente, los futbolistas, la cantidad de partidos que se amontonan, que se hacen malabares para reorganizar el fixture y eso quieras o no se está saliendo de control... Muchas veces te sentís frustrado en ciertas situaciones porque tenés que agachar la cabeza y seguir para adelante.



Acá la entrevista completa: