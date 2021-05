¡Decepción colombiana! Terribles puntajes que dejó el Boca vs River

Boca Juniors y River Plate protagonizaron un emotiva definición de cuartos de final, este domingo en La Bombonera. Los 90 minutos terminaron con empate a uno (Tévez/Álvarez) y el xeneize terminó imponiéndose en los lanzamientos desde el punto penal.



A lo largo de la llave, cinco colombianos tuvieron minutos: Sebastián Villa y Frank Fabra fueron titulares con Boca, Jorman Campuzano y Edwin Cardona ingresaron en la segunda parte; Jorge Carrascal fue titular en River.

El descontento respecto al rendimiento de los cafeteros fue notorio. No solo las redes sociales lo evidenciaron sino también la prensa (diario ‘Olé’ y ‘TyC Sports’) reafirmó dicho parecer con los puntajes, llamados “uno por uno”, del compromiso.



Respecto a los dirigidos por Miguel Ángel Russo, la media colombiana fue de 4 puntos. El más alto fue Fabra (4.5) y el más bajo, con justa razón, fue Cardona (2). Villa y Campuzano tuvieron un 4.



Las razones que dio Olé fueron las siguientes:



- Frank Fabra: “Buen centro a la cabeza a Izquierdoz, quien casi pone el 2-0. Lidió con Montiel y con Álvarez, al que bajó con falta y lo amonestaron. Salvó lo que era el empate de Montiel, que definía con el arco libre. Pésima respuesta en el 1-1 de River: Álvarez le comió la espalda”.



- Sebastián Villa: “Tuvo un lindo duelo con Montiel. En el PT le apuntó al ángulo derecho y su remate se fue apenas desviado. Quiso conducir, pero lo hizo mal. Metió su penal.”.



- Jorman Campuzano: “Le costó aportar contención. Muy parado”.



- Edwin Cardona: “Buena pelota para Pavón por la derecha. Picó el penal y se lo atajaron”.



En cuanto al conjunto millonario, Carrascal, fuertemente criticado en redes sociales, tuvo un puntaje de 4. Uno de los más bajos de su equipo, tras la eliminación.



“El volanteo ofensivo no fue la ficha fundamental en un escenario ideal para brillar. Con la ausencia de grandes figuras cono Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré. No logró concretar un ritmo de juego y fue sustituido en la segunda parte del encuentro”, fueron las razones de TyC Sports