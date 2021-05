¡Sufriendo como nunca! En medio de polémicas, Boca eliminó a River

Día crucial en el fútbol argentino. En duelo válido por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2021, Boca Juniors recibió a River Plate en La Bombonera. ‘Superclásico’ definitivo (partido único) con numerosas bajas del cuadro visitante (contagios por covid-19).

Las emociones iniciaron muy temprano en el ‘Superclásico’. Apenas transcurridos 11 minutos de juego, Medina desbordó por derecha, mandó un centro preciso que Carlos Tévez no desperdició. Apertura del capitán.



Justamente en dicha acción empezó la polémica, pues Tévez empujó a su marcador, Jonatan Maidana. El zaguero cayó al suelo, pidiendo falta, mientras que el ‘Apache’ definía. El juez no sancionó nada y el gol se mantenía.



El gol fue un envión anímico para los dueños de casa, que aprovecharon para montarse en el partido y maniatar al rival. Lograron quedarse con la posesión, atacaron un par de veces, pero faltó eficacia en el último tercio.



Pasada la media hora de partido, River logró sacudirse y generó dos claras: cabezazo desviado de Maidana y un tiro libre de Fabrizio Angileri que pasó muy cerca del travesaño. La pelota quieta se transformó su única arma.



En los últimos minutos, el desarrollo se fue trabando debido a fuertes choques, amonestaciones, faltas y más. Todo un clásico argentino.

Para la segunda parte, los de Marcelo Gallardo perdieron a Enzo Pérez por lesión. Lo que faltaba... A pesar de tener a Jorge Carrascal para desequilibrar en el 1 vs 1, al colombiano le faltaba un socio en la mitad.



Tévez lo intentó al minuto 55 con un fortísimo remate de media distancia, pero el joven Alan Días, que estaba debutando profesionalmente, respondió de forma sensacional.



El ritmo del partido fue bajando. Ningún equipo logró marcar la pauta. Carrascal no rindió en lo absoluto y pasada la hora (65') fue sustituido por Lucas Beltrán. Gallardo echaba mano de sus juveniles.



Cuando menos se esperaba, al minuto 68, River logró la paridad. Angileri recibió por el costado izquierdo, centró y en el segundo palo apareció Julián Álvarez para decretar el 1-1. Sorpresa para todos. Con el empate, todo se definía en los penales.



Miguel Ángel Russo reaccionó inmediatamente y movió el banco de suplente. Llegaba el turno para los colombianos. Jorman Campuzano y Edwin Cardona, que no jugaba desde hace un mes, ingresaban al terreno para acompañar en ataque a un desconectado Sebastián Villa.



A cinco minutos del final, por poco lo sentencia el dueño de casa. Cardona filtró un buen pase para Pavón por derecha, el extremo encaró y mandó un pase atrás que Tévez remató de primera, pero nuevamente el ‘pelao’ Díaz atajó. Así terminaria todo. Igualdad y penales.



En la tanda, los xeneizes lograron imponerse. Angileri y Ponzio erraron en la visita, Cardona lo hizo en el local.