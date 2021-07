Argentina, rival de Colombia en semis: puntos altos de la albiceleste

Reinaldo Rueda pasó la página de la sufrida victoria en los penaltis frente a Uruguay y ahora piensa en Argentina, rival en semifinales de Copa América.

Sin pasar por encima del rival en el desarrollo del partido, la albiceleste goleó 3-0 a Ecuador en los cuartos de final y espera por el duelo del próximo martes, frente a Colombia, para soñar con la final y obtener la Copa. Es la última oportunidad para Lionel Messi en esta competencia.



Así, Argentina, con muchas dudas y también con virtudes, llega como gran favorito a la serie, por lo que Rueda deberá estudiar muy bien al rival para plantear un buen juego y lograr la hazaña en el estadio Mané Garrincha. Acá en FUTBOLRED analizamos los puntos altos del conjunto de Lionel Scaloni de cara al duelo de semifinales.



Lionel Messi: Cuando Argentina no está, Messi aparece. La 'pulga' está en un gran nivel y se ha encargado de llevar a los suyos hasta la semifinal. Tras disputar cinco partidos, Messi registra cuatro tantos y cuatro asistencias, una estadística que refleja su influencia dentro de la cancha. Un título con Argentina es su gran anhelo.



Rodrigo de Paul: Uno de los bastiones de Argentina es De Paul. Además de ser un jugador aguerrido, Rodrigo también ofrece manejo de balón. Por sus pies pasa el juego de elaboración, además que siempre pisa el área contraria. Contra Ecuador anotó, es un jugador de cuidado y para analizar.



Lautaro Martínez: A diferencia de Colombia, Argentina hace goles. Lleva 10 en lo que va de la Copa América. Lautaro es el nueve de área y ha aportado en este registro con dos tantos. El 'Toro' tiene potencia y olfato goleador, por lo que Yerry Mina y Davinson Sánchez tendrán bastante trabajo.



Laterales con ataque: Argentina ha dejado dudas en varios partidos, sobre todo en los segundos tiempos; sin embargo, con el paso de los mismos, Scaloni encontró dos laterales que, cuando pasan al ataque, son muy peligrosos: Nahuel Molina y Marcos Acuña. Entienden el juego por la bandas y son socios para Messi. No obstante, hay fallas en el momento de regresar y eso lo puede puede aprovechar Colombia. La defensa de Argentina no da garantías.



Emergentes: Como se mencionó en el punto anterior, Argentina cambia de un tiempo a otro, y es en la segunda mitad en donde deja bastantes incógnitas; sin embargo, contra Ecuador los cambios hicieron efecto a pesar que estuvieron demorados. Hombres como Di María, Agüero, 'Papu' Gómez, entre otros, esperan en el banquillo, y cuando han entrado, han hecho la diferencia.