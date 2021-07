Messi ya piensa en Colombia: así ve a su rival de la semifinal en Copa

El '10' argentino, Lionel Messi, aportó en la goleada 4-0 frente a Ecuador, que significó la clasificación a semifinales de Copa América. Al término del partido se refirió al arbitraje y a la cancha, que nuevamente criticó, y dejó su opinión sobre la Selección Colombia, a la que enfrentarán el próximo martes en Brasilia.

"Este era uno de los objetivos, estar entre los cuatro. Sabíamos que nos iba a tocar un rival difícil, fuera cual fuera. Uruguay y Colombia son grandísimas selecciones, acostumbradas a estar en esta instancia. Descansar ahora porque queda poco tiempo para el siguiente partido y tenemos un viaje a Brasilia", manifestó el jugador argentino.



Puntualizó en el seleccionado de Reinaldo Rueda, al que enfrentarán el próximo martes: "Hay que pensar en Colombia, que es una selección muy dura, con jugadores muy buenos y de experiencia, rápidos arriba, que defiende bien y sale a la contra rapidísimo".



Sobre el compromiso frente a Ecuador, Messi también destacó lo bien trabajado que es. No fue fácil para Argentina, más allá del 4-0. "Era un partido muy duro. Sabíamos que Ecuador era un equipo muy trabajado, fuerte, con jugadores jóvenes, y fue peleado. Después que encontramos el gol se enredó un poco el partido, el árbitro hizo que fuera de esa manera. Intentamos jugar, pero a veces no se puede porque el rival presiona y la cancha tampoco ayuda mucho. En todas en las que me tocó jugar están así, y no son excusas. Por suerte ganamos, que es lo importante".



Finalmente, el jugador que sigue sin renovar con FC Barcelona y sigue libre en medio de la Copa América, manifestó que hace varias semanas no ven a sus familias y esperan hacerlo solo hasta después de la final. Ese es el objetivo. "Creo que somos la única Selección que en ningún momento rompió la burbuja y tenemos un objetivo, así que pelearemos por ello. Esperamos dar un paso más".