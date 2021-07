Scaloni elogió la entrega de Messi y Romero, pese a sus molestias

Lionel Scaloni, uno de los artífices de la conquista de Argentina en la Copa América, no ocultó su felicidad, destacó el trabajo de su grupo “Al final fuimos los mejores, el campeón es el mejor. Fuimos solidos cuando tuvimos que serlo, sabemos lo que es jugar con esta camiseta. Este grupo lo entendió y me pone contento”.



Recordó la edición anterior, desde lo exhibido, además, de las dificultades presentadas en la Copa América “La verdad que fue más difícil que la anterior, en la de 2019 se jugaba mejor, desde lo futbolístico. Había otro tipo de condiciones, acá hubo temas difíciles, muchos viajes. Pero veíamos a un equipo bien plantado, con ganas, entendieron el mensaje de lo que es jugar para la Selección”.



Dio crédito a la buena vibra que tuvo de la afición, desde los que fueron al Maracaná y los que estaban en Argentina “Yo soy de un pueblo, allá todo el pueblo me transmitía lo mejor. Intentamos desconectarnos pero nos dábamos cuenta del apoyo de la gente, por la entrega y por la forma de jugar. Al final el compromiso y la unión nos sacaron adelante”.



Recordó y explicó por qué Messi estuvo ausente en los primeros juegos de su era “Nosotros desde que asumimos era que todos tuvieran sentido de pertenencia, que jugaran bien al fútbol, porque todos tienen buen pie. La guinda era Lionel. En varios partidos y por decisión conjunta no quería que viniera, porque quizás en los primeros partidos no se sentían cómodos con él, porque es el ídolo de muchos. De a poco agarraron confianza con Messi. Lo que ha hecho con el grupo es para sacarse el sombrero”.



Confirmó los problemas de Messi en cancha, teniendo molestias físicas “Desde hace dos partidos no sé a qué porcentaje está jugando, tuvo un problema en el isquitiobial. Eso te da la pauta del tipo de jugador que es. Haberlo dirigido para mí es algo único y si el argentino lo conociera como nosotros, lo amarían mucho más”.



Concluyó con el esfuerzo realizado por Cristian Romero, teniendo en cuenta el problema en su rodilla “Ese chico es un animal, ojala y no me equivoque, pero tenemos un central de jerarquía para años. Hizo un enorme esfuerzo para jugar. Vimos que podíamos salir jugando y el con su forma de entender el juego nos daría una mano. Tuvo un esguince chico, pero a mitad de competición no nos plantábamos que no jugara”.