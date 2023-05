Yerry Mina tiene un plan en mente: Everton habría dicho 'NO' a renovar

Todo parece indicar que el defensor colombiano Yerry Mina no seguirá con Everton tras finalizar su contrato en junio de 2023. El club no habría mostrado interés por extender el vínculo que tienen desde 2018 y el jugador habría empezado a buscar mercado en Europa.



Mina viene de tener un destacado partido ante Brighton el lunes, donde Everton ganó (1-5) y él fue titular después de cuatro meses. Recibió grandes elogios de la prensa local y los hinchas 'toffees' se volcaron en redes sociales a pedirle que le renovaran contrato.



El periodista Pipe Sierra, de Win Sports, aseguró este martes que "Yerry Mina no seguirá en el Everton. Desde el club no hubo un esfuerzo por renovar su contrato que finaliza en junio de este año".



De igual manera, el experto en fichajes mencionó que "El defensor ya escucha ofertas de otras ligas. En principio, el deseo del colombiano es seguir en Europa; a pesar de otros intereses".



Mina, de 28 años, partió a Europa en 2018 después de jugar en Palmeiras de Brasil. Fichó con Barcelona y tras un fugaz paso llegó a Everton, donde ya ha disputado cinco temporadas. Un total de 95 partidos y ocho goles. Actualmente, el equipo está luchando por no descender. Lo separan 2 puntos de la zona roja que ocupan Leicester, Leeds y Southampton.