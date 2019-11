¿James se iría del Madrid en enero? Dicen que sigue ejemplo de Bale

Dos semanas y tal vez un par de días más bastaron para que en España la crítica pasara de elogiar la actitud de James Rodríguez en su regreso a Real Madrid, a ponerlo directamente en la línea de salida del club y con fecha concreta: enero de 2020.

Distintos medios locales coinciden en que el colombiano y sus malas actitudes de las últimas horas en el club, donde no juega desde el pasado 22 de octubre por motivos que ni su entrenador, Zinedine Zidane, ha podido explicar con claridad, le están creando una atmósfera más favorable al adiós que a la posibilidad de hacerse un lugar entre los titulares.



"James Rodríguez parece estar siguiendo los mismos pasos que su compañero de equipo, Gareth Bale, durante esta semana de parón internacional", ha comentado el diario Mundo Deportivo, en una nota en la que compara a los dos jugadores que estuvieron en la línea de salida en el pasado verano, pero que parecían dispuestos a hacer lo que fuera necesario para quedarse en la casa blanca. Ambos han estado ausentes, aparentemente por motivos físico, y ambos entrenan ahora normalmente con sus respectivas selecciones.



"La afición, que sospecha que ambos pueden volver a lesionarse durante este periodo internacional, empieza también a pensar que, tanto el galés como el colombiano, podrían no volver a vestir más la camiseta blanca y salir del club durante el mes de enero", añade el mencionado medio, poniendo fecha a una probable transferencia de ambos. Pero ojo, que hay que insistir en este punto: hace un par de meses se dijo lo mismo y los dos siguen siendo jugadores del Real Madrid...



"Y es que el hartazgo de la grada con los dos jugadores es evidente. Pues si bien es cierto que el caso de Bale, por reiteración, ha generado mucha indignación en la parroquia madridista, el de James, que es idéntico, parece pasar algo más desapercibido", abundó Mundo Deportivo. "El colombiano, que tampoco ha estado presente en las convocatorias de los últimos partidos, no ha contado con un parte médico que evidenciara sus dolencias. Y ello ha llevado a los aficionados a la elaboración de pesquisas sobre los motivos de su ausencia que ahora ven revertida con la Colombia de Queiroz", explicó.





⚪️🤬 El colombiano reapareció con su selección provocando el descontento de la afición madridista https://t.co/vTxy3YVhW3 por @MarioCalderonMD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 13, 2019

En otro medio como el programa de televisión El Chiringuito, no ha faltado quien esté de acuerdo con la teoría de Mundo Deportivo y haya comparado los casos de Bale y James:





"Lo de JAMES es IGUAL que lo de BALE". @Francisco_Buyo lo deja claro en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/LnwwJcj8SU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2019

Más directo que todos ha sido Don Balón de España, que incluso ha titulado recientemente: “¡James Rodríguez se va en enero! Está apartado y Zidane le quiere fuera”.



En el artículo firmado por Jaime Navarro se explica que Bale y James son descartes habituales y eso le abre la puerta a Zidane para dejarlos ir en la siguiente ventana de invierno: "Este hecho para el entrenador blanco es una señal de la providencia: ambos son prescindibles y si no están en Madrid para sumar, es mejor que se marchen”.



Las versiones no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial y hacen parte de una gran ola de especulación, creada en gran parte por el propio Zidane y sus mensajes confusos sobre la salud del zurdo, a quien un día considera "lesionado" y al otro día llama "no disponible", todo para justificar que simplemente no aparece en sus planes.



La realidad incuestionable de verlo entrenando normalmente con la Selección Colombia, en la que sí es un jugador insustituible, debe poner los focos en el entrenador y no en un jugador que, salvo la ausencia justificada de su paternidad, ha mostrado abiertamente su disposición de ganarse la confianza en un Real Madrid que, tristemente, parece no valorar todo su esfuerzo.