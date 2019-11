Actitud de James fastidiaría en Madrid: 'Hay mejor atmósfera sin él'

James Rodríguez no ha tenido buenos días en el cuadro blanco tras sus lesiones y ausencias en convocatorias, nuevamente, con Zinedine Zidane. El colombiano en el Real Madrid ahora podría tener otro problema, esta vez en el vestuario.



Alfredo Relaño, de los periodistas españoles más reconocidos, contó que los compañeros del colombiano ya no se 'esconden' para quejarse del '10' y que la pasan mejor sin él.

"Sus compañeros ya no se recatan en quejarse en privado de su actitud. Hay una mejor atmósfera en el grupo si ellos andan por ahí, viviendo su vida" escribió el periodista en 'As', haciendo referencia también a Gareth Bale.



Los últimos acontecimientos, bastantes parecidos al galés, al parecer han generado molestia también entre sus compañeros, tema que era a favor de James, pues siempre mostraba buena relación con sus colegas.



Ahora, el futbolista ya está en la Selección Colombia y en España no gustó mucho que, como Bale, sí estuviera entrenando con normalidad en la Tricolor, pero no con Zidane en Madrid.