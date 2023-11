Lo más bello y triste que verás hoy: gol de Díaz, ¡libertad para papá!

Es fútbol, solo es, apenas eso. Es el cuerpo en una cancha y el alma presa, como su padre, secuestrado por el ELN en Colombia. Es la belleza y el dolor en un solo instante.

Luis Díaz volvió a la convocatoria de Liverpool y lo hizo para salvar a su equipo de un batacazo en la Premier League, marcando el gol del empate 1-1.

​

Pero no se habla de su sacrificio de siempre, de su desborde, de las pelotas que perdió cuando quiso desesperadamente ayudar, porque entró un minuto después del gol de Luton y su misión era rescatar a los suyos. Vaya que lo hizo.

​

Apareció a los 90+5 para elevarse y definir así de cabeza, en el 1-1 que casi ni se celebró:

Luis Díaz 🇨🇴 al rescate de Liverpool. El colombiano le da el empate vs. Luton al equipo de Klopp en el minuto 95. El gol fue con pedido de libertad de su padre. pic.twitter.com/JJW4egbonn — VarskySports (@VarskySports) November 5, 2023

Díaz había ido al campo con un mensaje bajo su camiseta. Nadie podía decirle que se lo mostraría al mundo gracias a un gol suyo, uno salvador, fenomenal.

​

Y en vez de abrazarse, de derrumbarse como corresponde a cualquier mortal que padece el secuestro de su padre a manos de unos criminales y que sufre desde hace más de una semana la incertidumbre de no saber cuándo volverá a abrazarlo, habló corto y firme: 'Libertad para papá', decía la franela blanca.

​

El partido terminó pronto y sus rivales vinieron a abrazarlo, sus compañeros a rodearlo, el estadio, no Anfield sino el de Luton Town, cantó ¡Díaz, Díaz, Díaz! No somos tan valientes como Lucho cuando vino Klopp y él quiso quedarse en esos brazos abrazado, escondiendo la cabeza. Nosotros, su país, avergonzado y casi indigno, lloró hoy con él. ¡Libertad para papá!