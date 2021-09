Murillo, centro de críticas en España por durísima entrada a Hazard

Real Madrid sufrió en el primer tiempo contra Celta de Vigo al irse a los vestidores en desventaja (1-2), pero supo remontar el marcador en la segunda parte y se quedó con los tres puntos tras golear a los de Eduardo Coudet por 5-2, en una noche fantástica para Karim Benzemá, quien marcó un triplete.

Jeison Murillo, defensor central colombiano, fue titular en este duelo de la cuarta fecha, y fue protagonista de una acción que la afición madridista reclamó con vehemencia y que la prensa española calificó como 'entrada descalificadora'.



La situación ocurrió en el minuto 43, cuando Eden Hazard, en una jugada de contragolpe, arrancó en velocidad por la banda derecha y superó al central colombiano, quien no tuvo más opción que barrerse para impedir el acercamiento del extremo belga a su portería; sin embargo, la polémica pasa porque el colombiano no pudo detener a Hazard en su primer intento y con su pierna izquierda, desde el piso, le pegó al '7' merengue, quien ya iba con dirección al arco.



El árbitro consideró como correcta una amonestación tras la fuerte infracción; no obstante, puedo haber sido expulsado.