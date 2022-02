¡Imperdible agenda de colombianos! A tomar nota para Eliminatoria

Se avecina un fin de semana a puro fútbol, con partidos que prometen y, por supuesto, con protagonismo colombiano en importantes ligas del mundo. En FUTBOLRED los programamos para todo el fin de semana. Choques cafeteros en España, México, Argentina e Italia, ¡Alisten las palomitas!

Viernes, 18 de febrero

2:45 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Nottingham Forest

Segunda división de Inglaterra



2:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Torino

Serie A



3:00 pm | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



8:00 pm | Puebla vs Monterrey (Stefan Medina)

Liga de México



10:00 pm |Juárez vs Santos (Harold Preciado)

Liga de México



Sábado, 19 de febrero

8:00 am | Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca) vs Villarreal

Liga España



8:45 am | Al-Rayyan (James Rodríguez) vs Al-Arabi

Liga de Catar



10:00 am | Liverpool (Luis Díaz) vs Norwich

Premier League



10:00 am | Aston Villa vs Watford (Juan C. Hernández)

Premier League



10:00 am | Brighton (Steven Alzate) vs Burnley

Premier League



12:30 pm | Manchester City vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



12:30 pm | Colonia vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



4:30 pm | Botafogo RP vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Campeonato Paulista



10:00 pm | León (William Tesillo/Jaine Barreiro/Andrés Mosquera/Ómar Fernández) vs Guadalajara

Liga de México



Domingo, 20 de febrero

6:30 am | Fiorentina vs Atalanta (Luis Muriel)

*Duván Zapata, lesionado

Serie A



7:00 am | Dundee United vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



10:00 am | Eupen vs Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo)

Liga de Bélgica



12:30 pm | Anderlecht vs Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Santo André

Campeonato Paulista



3:00 pm | Moreirense vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



5:00 pm | América (Roger Martínez/Juan Otero) vs Pachuca (Óscar Murillo/Geisson Perea/Yairo Moreno/Avilés Hurtado)

Liga de México



5:15 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa) vs Rosario Central

Liga de Argentina



7:30 pm | Newell’s (Iván Arboleda/Willer Ditta) vs River Plate (Juan Fernando Quintero)

Liga Argentina



9:05 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs Pumas

Liga de México



Lunes, 21 de febrero

10:25 am | Al-Nassr vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Copa del Rey de Campeones – Cuartos de final



1:00 pm | Cagliari (Damir Ceter) vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



3:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Levante

Liga España