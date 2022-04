Villa estalló contra el VAR: 'dicen que revisan y no revisan nada'

Aunque Sebastián Villa anotó en la paridad a un tanto ante Lanús. El colombiano marcó tras una gran asistencia de Frank Fabra. El empate complicó a Boca Junios que tendrá que corregir el mal momento que ha tenido en la Liga local, y vencer a Godoy Cruz si quieren aspirar a la clasificación. Villa fue clave en el transcurso del juego por abrir el marcador, y en una acción que tejió con su compatriota en la lateral, que culminó en una mano no decretada por el VAR.

La video asistencia, esa que está para resolver aspectos polémicos en el juego que no puede ver con tanta facilidad el juez central, pero que tuvo incidencias en este encuentro. Jorman Campuzano ingresó a los 46 minutos y el VAR entró a analizar una posible expulsión a los 54 que terminó en amarilla. Lo mismo fue en la primera parte con Marcos Rojo que fue amonestado.

Posterior al partido, Sebastián Villa habló para TNT Sports quejándose de la video asistencia y del arbitraje. ‘Dicen que revisan, que revisan y no revisan nada. Es una mano clara. No sé para qué está eso del VAR’. Además, comentó que, ‘estoy triste por el resultado, queríamos ganar en nuestra casa. Salimos con todo al principio, pudimos anotar, pero no pudimos mantener el resultado… Nosotros de local tenemos que ganar todos los partidos porque somos Boca Juniors. Ahora tenemos que mejorar para lo que viene’.

Vea la mano que acusó Sebastián Villa. El VAR revisó y no decretó penal: