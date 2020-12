Dávinson da pasos fuera de Tottenham: opción Italia y sus 'oponentes'

Dávinson Sánchez, de solo 24 años de edad, es un central con gran cotización en Europa, pues su valor estimado es de 45 millones de euros, una cifra importante que habrá que acordar con Tottenham, que tiene contrato con él hasta junio de 2024.

No importa qué tan mal lo esté pasando con José Mourinho, no pesa si le bajaron el pulgar o no o si el nivel de su juego es el esperado. Es un jugador con mercado.



Precisamente por eso se habla de una transferencia a un equipo grande, nada menos que el líder del Calcio, el AC Milan, que ya tuvo buena experiencia con defensores colombianos gracias a Cristian Zapata. Pero no es una operación sencilla.



Dávinson tiene experiencia mundialista y sigue siendo un hombre muy joven para tener tan basta experiencia, por eso se dice en Inglaterra que no es fácil bajar los 42 millones que se pagaron por él al Ajax y que quien lo quiere debe traer en el maletín al menos esa cantidad.



Por eso Milán, consciente de lo difícil que es una cifra así en tiempos de crisis, estaría fijándose en otro prometedor zaguero, el turco Ozan Kabak, quien se desempeña en un Schalke, tasado de 25 millones de euros según Transfermarket, pero a quien no dejarían ir por menos de 50 millones, cifra que le estarían pidiendo a Liverpool e Inter de Milán, los otros interesados en el jugador.



Milán necesita alternativas para Kjaer o Musacchio y quiere hombres jóvenes, pero el mercado, aún en crisis económica, no parece sencillo. Por eso a Dávinson no le queda otra que seguir remando para convencer a Mourinho, al menos de aquí al próximo mes de junio, cuando el mercado de verano le abra las puertas a una mejor opción.