Revelan el gran desafío que tendrá DT de Sao Paulo con James Rodríguez

James Rodríguez inició pretemporada con Sao Paulo y está dejando atrás las dudas sobre su no continuidad, debido a que hace unas semanas se abrió esa posibilidad, pero por ahora, el volante se prepara para lo que será el 2024.





Tras la salida de Dorival Júnior y la llegada del nuevo timonel, Thiago Carpini, aún no se sabe qué rol tendrá el jugador colombiano, quien tiene planes de ser titular e importante en esta plantilla, pero aún no se sabe cuál es el objetivo de su nuevo estratega.



Ante esta situación, la prensa de Brasil ya le pone presión a Carpini sobre James Rodríguez, quien ha tenido destellos con Sao Paulo, pero no se ha consolidado como un pilar.



“Uno de los mayores desafíos de Carpini es darle más espacio a uno de estos deportistas. Contratado el año pasado como estrella, James Rodríguez disputó apenas 14 partidos a las órdenes de Dorival Júnior. Sólo marcó un gol y dio tres asistencias. El colombiano tuvo que lidiar, es importante resaltar, con la recuperación de su condición física, pero ni siquiera después pudo consolidarse”, mencionó el medio de comunicación ‘Globo Esporte’.





De igual manera, el mismo medio aseguró que Carpini podría utilizarlo con más frecuencia que Dorival Júnior y aprovechar al máximo su experiencia en equipos top de Europa como Real Madrid y Bayern Múnich, lugares donde logró un buen potencial.



“En esta temporada, James Rodríguez debería tener más oportunidades con Carpini. Ésa, al menos, es la esperanza de los hinchas paulistas. Tras jugar en gigantes europeos como el Real Madrid y el Bayern de Múnich, el centrocampista es una estrella en Colombia por el fútbol y ha jugado con su selección en las Eliminatorias. En Tricolor, sin embargo, todavía no estuvo a la altura de las expectativas”, finalizó ‘Globo Esporte’.

Por ahora, James Rodríguez sigue motivado con este nuevo año en Sao Paulo y el mismo colombiano ha mostrado gran interés en seguir resurgiendo en el fútbol brasileño.