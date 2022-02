¿Y en qué va lesión de Zapata? Gasperini lo extraña pero no da luces

La noticia es que no hay noticias. Lo que hay, como mucho, es una incertidumbre total sobre lo que está pasando y lo que pasará con Duván Zapata, quien sufre una lesión muscular difícil que amenaza con terminar de manera abrupta la temporada.

"Se ha descartado la hipótesis de una operación para Duván Zapata. La operación habría obligado al jugador a parar hasta final de temporada. Duvan Zapata optará por una terapia conservadora, evitando una operación (de lo contrario, la temporada casi habría terminado), pero la lesión se traduce en un empobrecimiento de la zona ofensiva, donde Muriel es el único delantero regular", informó en las últimas horas Il Corriere della Sera.



En efecto, el delantero no quería operarse y todo indica que no lo hará, pero tampoco hay luces sobre su recuperación o el momento en que pueda volver a las canchas.



“Las características de Duván son únicas y lo que está haciendo este año fue superior a los años anteriores. El equipo lo está haciendo bien con todas sus fortalezas, de lo contrario no estaría tan adelante en la clasificación. Cuando una lesión se hace tan larga penaliza al equipo”, se limitó a decir el técnico Gasperini sobre su goleador.



En efecto lo extraña y más ahora que Luis Muriel no parece estar en plenitud física y todo se nota en los resultados. Difícil panorama tiene el Atalanta.