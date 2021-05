¿Lejos de México? Dos ligas de Europa tras los pasos de Stefan Medina

Stefan Medina aterrizó en México en el 2014 tras brillar con Atlético Nacional y ser uno de los destacados del fútbol colombiano. El lateral derecho, que también juega como defensor central, empezó a escribir su historia en el balompié azteca en donde pasó por Pachuca y Monterrey y hoy es considerado como uno de los mejores en la posición en este país.

Tal fue el éxito de Medina en México que sus actuaciones le han servido para ser convocado a la Selección Colombia, en la que, hoy por hoy, se disputa la titular en las Eliminatorias bajo la dirección de Reinaldo Rueda.



A pesar de estar concentrado con el combinado nacional, en México se habla sobre el futuro de Medina, y es que el defensor, de 28 años, estaría siendo seguido desde Europa y sería un objetivo para el mercado de fichajes que se avecina.



Según el periodista de TUDN Rub Sainz, el jugador colombiano ya no estaría en los planes de los rayados (tiene contrato hasta diciembre del 2021) y su futuro empieza a relacionarse con el fútbol del viejo continente. Medios mexicanos aseguran que desde España e Inglaterra estarían interesados en el antioqueño.



Cabe resaltar que Medina ya estuvo en el radar del Real Valladolid, por lo que su posible salida al fútbol europeo no estaría del todo descabellada. Hasta el momento no se conoce el nombre de los equipos que lo intentarían fichar, pero lo cierto es que el cafetero estaría cerca de abandonar la Liga MX para dar el salto a un fútbol más competitivo.