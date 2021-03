La gran preocupación de Conte: 'Muriel muchas veces resolvió partidos'

Faltan 24 horas para que Inter de Milán presente un examen durísimo contra Atalanta, el equipo del ataque potente al que todos temen en Italia.

El partido clave de la Serie A, este lunes a las 2:45 p.m. en el Giuseppe Meazza, supone un reto para todos: el mejor del Calcio no puede fallar porque Milan está a solo 3 puntos y Juventus sigue en la discusión, a 7 unidades; Atalanta está a solo un punto de llegar a zona de clasificación de Champions League; Gasperini nunca ganó en el escenario donde estará este lunes desde que dirige a Atalanta y además de Muriel, el gran dolor de cabeza de Conte, no ha anotado allí.



Muriel, precisamente, es el hombre clave, no solo para su equipo sino, especialmente, para el rival. Así lo describió el DT Antonio Conte: "es un juego difícil porque el Atalanta pone en dificultad a todos los equipos de Italia y también a todos los equipos de Europa. Tienen jugadores muy fuertes no solo en el once inicial... Pienso en Muriel que muchas veces entró desde el banco de suplentes y resolvió partidos complicados", afirmó.



El atlanticense ha ido cambiando su rol y de a poco se ha ido ganando la posición de titular (suma 11 tantos desde el vamos) y le ha respondido a su DT en ese voto de confianza: "El Atalanta sabe crear problemas a todos, son una realidad consolidada en la que Gasperini está haciendo un trabajo extraordinario, me alegro por él y por el equipo donde entrené poco tiempo", añadió el propio Conte.



Sí, todos conocen ya el sello del equipo Bérgamo y en ese esquema el colombiano el hombre a seguir en Atalanta, en ese duelo particular de goleadores que tendrá con Romelu Lukaku.