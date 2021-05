Actualidad y el deseo de volver a Selección: Deiver Machado en Francia

Los futbolistas colombianos por el mundo van haciendo su camino, sea en la liga que sea. El nivel superlativo y la evolución se ve con el pasar de las temporadas. Deiver Machado es uno de los jugadores que ha marcado la pauta, dejando la bandera nacional en lo alto por su destacado nivel.



Luego de un tiempo de inactividad en Bélgica, tras su paso por Nacional, llegó al Toulouse de la segunda división de Francia. Pese a perder el repechaje ante el Nantes, el lateral izquierdos se destacó, siendo titular en los 35 partidos de toda la temporada, apenas siendo sustituido en cinco oportunidades.



Machado habló con Futbolred de lo que fue su paso en la primera temporada en Francia, además, del deseo de volver en algún momento a la Selección Colombia.



¿Cuál es su balance en esta temporada?

Es positivo, la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros. He tenido de jugar prácticamente todo el torneo, ha sido muy bueno. Pese a ser un grupo nuevo, nos hemos conocido y compenetrado bien. Eso ha contribuido a aumentar el nivel, me siento en lo personal, bien, cómodo y tranquilo. Estoy en buen nivel y se ve reflejado en los partidos. Estoy feliz por esta oportunidad de jugar en Toulouse.

¿Cómo es el funcionamiento del equipo y qué pide Patrice Garandee en la cancha?

Nuestro sistema es 3-5-2, eso facilita que tenemos la banda para hacer recorridos largos, nos pide siempre avanzar al ataque, pero con orden, si uno avanza, el otro se queda un poco. Además de pedirnos profundidad y la característica de un lateral, el ir al ataque.

En retrospectiva, desde el paso por Millonarios, Nacional y Bélgica ¿cómo ha sido la evolución desde lo futbolístico?

Ha sido un cambio de 180 grados, no podemos comparar el fútbol colombiano al francés. El fútbol del país es técnico, pero acá es más técnico y táctico. Hay que tener mucha concentración, en todos los aspectos, si te descuidas te van marcando. Es alto el nivel y el ritmo de los partidos. Con el pasar del tiempo, con la experiencia en Bélgica, eso me ha ayudado a que la adaptación sea más rápida.



Cuando se llega a un nuevo club cuesta los primeros juegos, son ideas diferentes pero cuando las agarras rápido te adaptas y estas al nivel del grupo. He tenido la fortuna de adaptarme y de coger la idea del técnico.



La 𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗮𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲 de Macha 💪



Dimanche, nos Violets auront 90 minutes pour créer l'exploit face aux Nantais et aller chercher leur ticket pour la @Ligue1UberEats !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/E6zJPNFNap — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 28, 2021

¿Qué paso en Bélgica? ¿Terminó con carta de libertad?

Cuando salí de Nacional tenía que regresar a Bélgica, tenía contrato. Hubo situaciones adversas que no me permitieron jugar, entrené con el segundo equipo y no me tuvieron en cuenta en el primer equipo. Con el parón de la pandemia estuve con la opción de cambiar de representante. Ahí surgió la opción de llegar a Toulouse.

¿Cómo fue el proceso de la llegada a Toulouse?

Lo primero en que uno piensa es en jugar y tomar ritmo. Fue bueno porque llegó este reto, era un buen proyecto porque es un equipo que ha estado en primera, me atrajo mucho.

¿Hasta cuándo tiene contrato con el Toulouse?

Tengo un año más de contrato

¿Ha tenido contacto con algún miembro del cuerpo técnico o acercamiento con el entorno de la Selección Colombia?

Por el momento no he tenido contactos, uno siempre tiene la ilusión de estar en la Selección, es un orgullo y privilegio. Uno es profesional y respeta las decisiones de cada entrenador. Queda seguir trabajando, con sacrificio. Si se da, está uno preparado y a la altura que requiere estar en la Selección Colombia.

Con el nivel que lleva, ¿cree que ese nivel se puede dar pronto?

Me siento en un gran nivel deportivo, pero todo depende del estilo de juego que quiera el profe. Solo me queda trabajar. Si no fue ahora, será luego. Sería feliz si es de inmediato, pero hay que aprender a manejar esos tiempos.



Sergio Cortés

@Seracoca_95