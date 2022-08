La nota a Sebastián Villa que indignó a los argentinos y a Tamara

Repudió en Argentina por una nota que publicó el Diario ‘Olé’ en la que el protagonista es Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, en la que le se junto a su madre y hermana, y se habla del buen momento deportivo que tiene, olvidándose de la indignación que causa el colombiano por estar activo, jugando en la Liga Profesional, a pesar de estar en un proceso legal por acusación de abuso sexual.



“Mimado de azul y oro”, es el título de la nota por el que el famoso diario ha sido criticado. En la foto, Villa abraza a su madre y su hermana, mientras que ellas lo besan. Allí se trata de ver la parte más humana del futbolista colombiano, al que incluso toman jugando PlayStation junto a Félix, su amigo y quien está acusado de ser cómplice de Villa, en el caso de abuso sexual a Tamara Doldán.



Nota de Olé a Sebastián Villa. Foto: Captura de imagen

“Parece que en Boca si la pelota no pasa por Sebastián Villa no vale el gol: de los 45 goles del equipo, participó en 32. Deportivo Villa o Villa dependencia, como se lo quiera llamar. Pero detrás de estos números impresionantes y la consolidación de un futbolista que se convirtió en el más determinante en el arco rival, hay mucho más que una racha. Hay detrás de escena razones para este despegue exitoso”, arranca la polémica nota, en la que apenas se menciona la causa de abuso sexual.



Así, en el canal ‘C5N’ hablaron de una protección a Villa de parte de algunos medios, y hablaron con Tamara Doldán, quien mencionó su molestia por la nota.



“Me molestó mucho. Estoy tan enojada. Me ofendió, es una burla terrible lo que hicieron. Me da desprecio y asco. No puede ser que hable tan maravillosamente de una persona que está procesada. Es una falta de respeto hacia mí y hacia un montón de mujeres. Creo que está todo pago e intenta lavar su imagen”, denunció Tamara.