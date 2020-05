‘Tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo’: Sebastián Villa

El caso de violencia de género por el que fue acusado Sebastián Villa, y la respuesta del jugador de Boca Juniors denunciando a Daniela Cortés, su expareja, por extorsión, tiene un capítulo nuevo. Esta vez, el abogado defensor del atacante de Boca Juniors habló. Martín Apolo contó cómo lo vio en su primer encuentro con su cliente y la evolución de su estado anímico.



El abogado de Villa contó que no conocía al futbolista hasta que se entrevistó con él el 28 de abril, al otro día de que Daniela Cortés publicara fuertes imágenes en Instagram de la supuesta agresión del jugador.



“Villa me decía que tenía miedo, me decía ‘tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo’”, dijo Apolo en radio ‘La Red’. “Sebastián está un poco entendiendo la situación. La verdad que al otro día de la publicación -de Daniela- lo vi muy golpeado, muy dolido, mal, anímicamente muy mal, y por otro lado con bronca porque, digamos, está viviendo una situación que no sucedió. Charlé con él más de dos horas, le pregunté toda la situación, que me contara como pudiera, y lo que yo extraigo de lo que él me cuenta es que está siendo víctima de un chantaje, de una extorsión. Y lo único que existía hasta ese momento era un posteo en Instagram. Después (Daniela) Cortés efectuó la denuncia, de hecho, tienen dos números de diferencia una con otra, o sea que creo que fueron efectuadas con 15 minutos de diferencia, no se trató de una contradenuncia como se está diciendo. Se trató de poner en conocimiento de la Justicia un hecho delictivo”, agregó.



Según el representante legal de Villa, Daniela Cortés lo amenazaba con frases como “‘si yo quiero, no juegas más en la Selección Colombia’, ‘si yo no manejo tu plata a vos te rajan de Boca’, y frases de esa envergadura”.



Con el paso de los días, Villa ha pasado de la tristeza y temor, a la rabia y la seguridad de ganar el caso. “Ahora está mucho mejor, está muy confiado, está convencido de que va a salir a la luz la verdad, y por el otro lado tiene sentimientos encontrados porque el chico hasta hace poquito tiempo tenía sentimientos muy importantes por esa persona, por ahí ese sentimiento de mucho cariño se puede transformar en sentimiento de bronca, pero el sentimiento existe. Es un poco la desilusión. Yo creo que es un chico con mucha fortaleza, he leído notas de sus orígenes, creo que tiene una gran fortaleza mental. Está para jugar, y Boca lo sabe”, manifestó el abogado Apolo.



Aunque no lo conocía antes del caso, el abogado de Villa dice que hizo un perfil psicológico con dos asesores. “Villa me dijo que nunca le pegó. Me refiere que tienen una relación de noviazgo casi adolescente, que son dos chicos de veintitantos años cortos, que era una relación de bastantes peleas, digamos celos, tirantez, pero no de violencia. No tengo referencias de violencia. Hablando después con sus representantes, que lo conocen mejor y que conocen también a su familia, me referenciaron bien la situación. Independientemente de eso, yo lo hice entrevistarse con un par de psicólogos con los que habitualmente trabajo para que me eleven un informe sobre su personalidad, su temperamento, las funciones que hacen a la personalidad de Villa, y los resultados no arrojan una connotación que pueda alarmar, no es una persona con tendencia a”.