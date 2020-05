¿En lugar de Villa? El campeón del mundo que quiere jugar en Boca

De todas partes del mundo siguen conociéndose casos de futbolistas a los que les gustaría jugar en Boca Juniors, uno de los equipos más populares del mundo y estandarte del balompié argentino y suramericano. Y por estos días, que uno de sus extranjeros pasa por grandes problemas, como el colombiano Sebastián Villa, ese cupo podría estar disputándose entre grandes figuras que quieren cumplir con el sueño del italiano Daniele de Rossi: vestir la camiseta azul y oro.



El caso más reciente es el del alemán Lukas Podolski, campeón del mundo en 2014 y con una hoja de vida que incluye el Bayern Múnich, Colonia, Inter y Galatasaray, entre otros. Todo surgió por un comentario en Instagram del defensor peruano Carlos Zambrano, quien jugó con Podolski en Colonia.



“Boca es otro mundo, otra galaxia podría decir. Es lo más querido aquí y en toda Europa”. Imagina que hasta me escribió Podolski, tengo la conversación. Me dice ‘hermano, llévame a Boca, llévame a Boca’. Le digo ‘hermano, encantado. Si lanzo tu nombre aquí puede explotar, ¿no?’”, confesó en un Live.



De inmediato apareció el empresario de Podolski para Suramérica, quien ya lo había ofrecido al Olimpia paraguayo, y dijo que no era imposible la posibilidad de llevar al alemán al club xeneize.



“No veo como algo imposible que Boca pueda traer a Podolski, quedamos en hablar a mitad de año. Boca es el club de mayor referencia en Suramérica, acá no va a venir de paseo”, indicó el representante que fue parte esencial de la llegada de Adebayor a Olimpia.



Sin embargo, desde la dirigencia de Boca no hay ningún interés por ahora para hablar de fichajes. Están a la espera de definir la situación de Sebastián Villa, además que las prioridades en fichajes estarían por el lado de un atacante de área y un par de volantes.