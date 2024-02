James Rodríguez podría ser inscrito anticipadamente por São Paulo

James Rodríguez está a la espera de volver a jugar con la camiseta del Sao Paulo, algo que no ha hecho en el 2024, pero que está cada vez más cerca.



Luego de confirmarse que se queda en Brasil, el volante colombiano se entrena con el plantel del primer equipo, pero no ha podido estar a disposición del técnico Thiago Carpini, pues no lo han inscrito en el Campeonato Paulista 2024.



Los tiempos le impedían jugar en la fase de grupos, así que James estaba esperando quedar habilitado para jugar a partir de la ronda de cuartos de final. Sin embargo, un impase de un compañero podría anticipar la presencia de James en el Paulistão.



Este domingo, Sao Paulo informó que el volante Luiz Gustavo sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, y tendría un periodo de baja de entre cuatro y seis semanas de tratamiento.



Según ‘globo esporte’, el reglamento de Paulistão permite un cambio en la Lista A si el club presenta un informe médico que acredite que el jugador inscrito ya no podrá jugar en el torneo. De ser el caso de Luiz Gustavo, el jugador de 36 años podría abrirle un lugar al colombiano James.



Los próximos días serán cruciales para saber si James sigue inhabilitado para competir, o puede ser inscrito y jugar los dos últimos partidos de la fase de grupos del Paulistão.