Que sí, Crespo lo espera en Sao Paulo: confirman interés en Borré

Ya no es solo una versión de prensa, un rumor o una sospecha. Ahora está confirmado que Rafael Santos Borré es objetivo de Sao Paulo de Brasil, con lo cual River Plate no está solo en el parque a la hora de convencerlo de seguir su carrera en Argentina.

La confirmación fue cortesía de Alejandro Kohan, preparador físico del nuevo entrenador del equipo brasileño, Hernán Crespo. En entrevista con Radio la Red fue claro: "(Santos Borré) es un jugador que siempre le gustó y le encantaría tener en el equipo. Después, si viene, ya no depende de nosotros".



De hecho Borré, de 25 años, está tratando de negociar con River Plate la renovación de un contrato que vence en junio próximo, por lo cual la decisión no es de una sola fuente: pesan la decisión del jugador, la comodidad que dice tener en Argentina, pero también la situación económica del equipo millonario, que no es sencilla.



"Destaca mucho a Borré y lo valora por la intensidad que tiene, y por cómo va a todas. Marcelo Gallardo le sacó lo mejor y eso se nota dentro de la cancha", añadió el preparador.



Ya Globo Esporte había informado del interés de Sao Paulo, que en todo caso no es el primero en Brasil, pues ya Palmeiras había levantado la mano por el colombiano, con una oferta más generosa en lo económico.