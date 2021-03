Todos quieren con Borré: lo quieren con otros colombianos en Brasil

Rafael Santos Borré es el hombre del momento en River Plate, vive un momento espectacular de la mano de Marcelo Gallardo y evidentemente no ha pasado desapercibido. El interés por su pase crece cada vez más.

​

Hace unas semanas trascendió en Brasil que Palmeiras estaba interesado en el delantero barranquillero, situación que poco a poco se fue desvaneciendo. Pero ahora le salió nueva “novia”.

Según revelo ‘Globo Esporte’, Sao Paulo “entró en la disputa” por el jugador de River. La idea es traerlo a mitad de año, teniendo en cuenta que su contrato está por culminar, negocio redondo en materia de cifras.

​

​Así pues, el entrenador recién llegado, Hernán Crespo, busca reforzar su zaga ofensiva para la Copa Libertadores, torneo en el que hace un buen tiempo no logran destacar.

​

Recordemos que en este club, Borré podría juntarse con otros dos colombianos. Santiago Tréllez, para compartir en ataque, y la más reciente contratación, Luis Manuel Orejuela.

​

​Por lo pronto, desde Argentina no se ha dicho absolutamente nada respecto al interés paulista, pero no pueden bajar la guardia. Todos quieren al finalista del trofeo ‘Rey de América’.