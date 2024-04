Santos habría tomado decisión sobre futuro de Alfredo Morelos

El delantero Alfredo Morelos llegó a mediados del 2023 al Santos y aunque tuvo poca participación, el club decidió seguir contando con el colombiano para la temporada 2024 para liderar el ataque en la segunda división del fútbol brasileño.

Aunque se le dio continuidad a Morelos, su alto salario era un impedimento para poder seguir contando con el jugador y las directivas decidieron hacerle una reducción, el ‘Búfalo’ aceptó esa condición para poder seguir jugando en el conjunto brasileño.



Sin embargo, tras el inicio de campaña en el Campeonao Paulista, el rendimiento de Morelos no fue el esperado para las directivas y aunque anotó tres goles, no fue suficiente para poder ser ese líder en el ataque en el comienzo de la Serie B.





De acuerdo a información de ‘Globo Esporte’, el club buscaría que quede como agente libre por no cumplir con las expectativas y no sería tenido en cuenta por el técnico Fábio Carrille.



“Alfredo Morelos es prácticamente una carta fuera de la baraja del Santos para la disputa de la Serie B del Brasileirao. Después de un mal desempeño en el Campeonato Paulista, el colombiano perdió espacio y ya no debería ser utilizado por Fábio Carille. La directiva ahora busca un club interesado y considera rescindir el contrato”, explicó el medio brasileño.



Así las cosas, la travesía de Morelos en el Santos estaría cerca de finalizar y habrá que esperar la confirmación del club sobre su continuidad, pues también no estaría en buena forma física, aspecto que no ha logrado mejorar en entrenamientos.



El debut de Santos en el Brasileirao B será el 19 de abril contra Paysandu y en condición de local empezará su camino hacia el ascenso.