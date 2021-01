‘Sachi’ Escobar: su cáncer, la familia y el fútbol como medicina

El 23 de diciembre de 2020, un día antes de la Navidad, a Santiago Escobar le diagnosticaron cáncer de próstata. La noticia sorprendió al entrenador colombiano, que dirige a la Universidad Católica de Ecuador; y aunque los días posteriores fueron muy difíciles de asimilar, su familia, sus amigos y el fútbol, lo han fortalecido para seguir adelante y llevar su vida con cierta normalidad y mucha motivación.

“Durante la pandemia no había podido ir a Medellín, no me había visto con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, ellos siempre han entendido mi profesión y han aceptado esto. Disfruté mucho el tiempo que estuve en Medellín, infortunadamente recibí la noticia allí. Fueron muy duros esos primeros días, pero como iban pasando esos días digerí, acepté y se lo entregué a Dios. Hoy estoy con buena actitud, rodeado de mis amigos y mi familia, que me han acompañado en este proceso”, reveló el ‘Sachi’ en diálogo con el ‘Vbar Caracol’.



Escobar contó que “el 12 de enero comencé tratamiento, con medicación y bloqueo hormonal. El 25 de febrero debo retornar a Medellín y durante dos meses tendré sesiones de radioterapia. Luego, estaré en un proceso de 3 años para tener una buena recuperación”.



‘Sachi’ agradeció por el apoyo que ha recibido en Universidad Católica. “El recibimiento fue emotivo y especial.Con los jugadores llevamos ya un tiempo trabajando juntos y existe empatía y una relación estrecha con ellos; en lo humano me han dado mucho y en lo competitivo también. Fue lindo volver, estar en mi pasión, que es el fútbol, llevo 22 años y no he descansado; he sido un afortunado al mantenerme vigente. Quiero dirigir por mucho tiempo, tengo entusiasmo y me hace bien en este momento”, dijo Escobar, hermano de Andrés, el mítico defensor que fue asesinado en 1994.



“Mi esposa y mis hermanos estuvieron de acuerdo en que viniera a Ecuador. Cuando uno tiene personas alrededor que me fortalecen, que saben lo que me apasiona mi trabajo, aunque disfruto mucho de ellos, me siento tranquilo al saber que están de acuerdo y me apoyan, aceptando lo que hago. Para muchos era mejor que me quedara en casa era mejor, pero yo pienso lo contrario”, aseguró ‘Sachi’ Escobar, quien espera dirigir los dos primeros partidos de su equipo en la Copa Libertadores.