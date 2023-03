¿Se va tras su amigo? James, la opción de Brasil y una posible oferta

James Rodríguez ha superado la molestia física que hace tres semanas lo tiene al margen en Olympiacos. Esa ya es una buena noticia. La que no es tan buena es que Fortounis ha aprovechado su ausencia y está a punto de quitarle la titularidad y todos saben lo mal suplente que puede ser el zurdo.

Esa situación, que no debería sorprender pues se trata de un jugador que vuelve de problemas físicos, alimenta un rumor que empezó casi desde su llegada al fútbol griego pero que ahora se revive de cuenta de esa incierta garantía de ser titular: ¿James podría aterrizar en Brasil?

​

La situación es clara: su amigo Marcelo, quien le alivió la llegada a la desconocida Grecia, acaba de firmar con Fluminense y, según los rumores que se mueven rápido en redes sociales, estaría trabajando intensamente para que su 'panita' fiche también por uno de los grandes equipos del país.

​

La pregunta es obligada: ¿tiene el club, por muy poderoso que sea, darse el lujo de dos ex estrellas del Real Madrid? Los números serían alucinantes.



La ventaja es que no pagaría nada en transferencias pues se ​trata de jugadores que llegarían gratis: el contrato del colombiano vence en junio próximo y aún no hay certezas sobre una renovación, la cual, en todo caso, difícilmente mejoraría sus ingresos.



De esta manera, la opción de ir a Brasil implica también una reducción en su salario pues no percibiría, según los rumores, más de 3 millones de euros, lo que ya supera a Marcelo, quien fue por 2,5 millones.



La buena noticia es que, a sus 31 años y a pesar de la baja de un mes que completará, su talento todavía hace eco en el mercado de fichajes. Para él será prioritario encontrar un proyecto que le garantice la continuidad que tiene en Olympiacos pensando en la Selección Colombia, aunque vale decir que si el inicio de las Eliminatorias a la Copa Mundo 2026 es en febrero de 2024, como se especula, le daría tiempo de cambiar de club, adaptarse y estar a tope.



Sin embargo, vale recordar que, cuando el 10 estaba en Al-Rayyan de Catar, lo habrían contactado de Botafogo y él rechazó la opción. ¿Por qué le interesaría ir a Brasil ahora si ya se probó que aún tiene opciones en Europa? Habrá que ver qué dice el mercado.