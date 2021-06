Lo dicen en Argentina: '¿Roger Martínez? Déjense de joder, del montón'

Mucho se habla por estos días del futuro de Roger Martínez, quien tiene contrato por dos años y medio más en América de México pero está intentando encontrar una salida.

La decisión no es nueva y ya el club lo castigó durante la era 'Piojo' Herrera y lo relegó cuando el atacante quiso presionar para que aceptaran una oferta de Italia. No se dio y se quedó, con picos altos y bajos pero la necesidad perentoria de buscar nuevos aires.



Justamente uno de los rumores tiene que ver con Boca Juniors de Argentina, un destino que, según el diario Olé, no le molesta: “Boca es una salida viable, no la descartamos”, dice el medio, citando fuentes del entorno del jugador.



Vale decir que también Miguel Borja interesaría en el equipo de Miguel Russo, pero, si acaso fuera Roger Beyker el elegido, ya lo están recibiendo con los taches muy arriba.



"Tanto lío x Roger Martínez? En serio? Déjense de joder! Del montón!", dice el analista Martín Liberman sobre la posible llegada del jugador.

Martínez estaría priorizando la posibilidad de jugar en Europa, pero sabe que la vitrina del fútbol argentino puede ser muy favorable. El mercado, por ahora, solo ha producido rumores.