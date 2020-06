¿River Plate se resigna? En Argentina no creen que colombianos vuelvan

Son días difíciles para tomar decisiones trascendentales en el fútbol: la crisis económica obliga a poner en la vitrina todo lo que hay, incluso en perjuicio del rendimiento del club, pero la falta de competencia hace que las ofertas concretas sean pocas y, en general, muy poco atractivas.

Es un poco lo que ocurre en River Plate de Argentina, país donde ni siquiera se habla de un posible regreso a la competencia por culpa del coronavirus covid-19.



Ya perdieron a Scocco, quien no quiso renovar, y ahora están en el limbo tres figuras colombianas: Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal.



Según el canal TNT Sports, "nadie en River puede asegurar que vuelvan desde Colombia". Y no es porque estén inconformes, es porque han despertado el interés de clubes europeos y podrían emigrar en cualquier momento.



El caso que más preocupa es el de Santos Borré, quien habría recibido ofertas de Real Betis, Porto y Crystal Palace, según las versiones de prensa en Argentina. La situación con Atlético de Madrid, que comparte los derechos federativos del jugador y tiene una opción de recompra, no ha avanzado en los últimos días y eso agrega presión para River, que debe pagar una millonaria suma al Atlético para quedarse con su delantero titular. El contrato vence en 2021 y por eso el plan venta está a la orden del día.

Es parecido lo que pasa con Carrascal, quien sería, según versiones de prensa, un objetivo de Fiorentina de Italia. No había tenido mucho protagonismo antes de la suspensión en Argentina, pero todos saben que es un activo importante para el club.



En el caso de Quintero, quien reveló un interés del Ajax de Holanda recientemente, no habría ofertas muy concretas, pues ha sufrido problemas físicos reiterados. Sería terrible para River perderlo también ahora, pero la realidad es que el mercado está abierto.



Los colombianos se encuentran por estos días con sus familias en el país, a la espera de la reanudación de la Superliga.