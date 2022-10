Revelan secretos de Miguel Borja en su difícil adaptación en River

Miguel Ángel Borja salió del Junior, en el que era titular y goleador, para fichar en River Plate. Sin embargo, no tenía en sus cuentas lo difícil que sería ganarse un puesto en el equipo de Marcelo Gallardo.



En medio de tantos cuestionamientos y duras críticas, el 'Colibrí' ha tratado de hacerse a un lugar en el millonario, pero también de deshacerse de la presión que le generan odiosas comparaciones con Radamel Falcao García y Rafael Santos Borré, atacantes colombianos que ya brillaron en River.



Olé dialogó recientemente con la mamá del atacante cordobés y reveló uno que otro secreto sobre su proceso de adaptación en el millonario. "Lo está consiguiendo", menciona el diario argentino tras el doblete que consiguió el '9' a mitad de semana, en el 5-0 ante Estudiantes.

"El Borja de octubre no es el mismo que llegó en julio a cambio de 8,6 millones de dólares por todo concepto. No le han resultado sencillos sus primeros 87 días en River. De arranque sintió el impacto. Y no sólo por las diferencias de temperatura entre el cálido verano de Barranquilla y el frío invierno de Buenos Aires", inició el reciente artículo que publicó Olé sobre Borja.



Nicolasa, mamá de Miguel Ángel, contó en una reciente entrevista que "en River le ha tocado sudar mucho". Un proceso de adaptación que no ha resultado sencillo, pero que de a poco le empiezan a valorar. La prensa argentina no tiene piedad y hace fuertes críticas a quienes no responden como esperan. A Borja ya le tocaron duros comentarios y bajísimas calificaciones.



"Después de las prácticas se quedaba sin piernas", mencionó Olé sobre los primeros entrenamientos de Borja en River Plate. Aprovechó el momento para revelar el primer consejo de Marcelo Gallardo: "para triunfar en este club tenés que esforzarte”. El delantero acogió el consejo y empezó a desarrollar trabajos específicos. "El Colibrí captó el mensaje y obró en consecuencia", mencionó el medio.



Asimismo, menciona que Borja se quedaba una hora después de los entrenamientos para continuar con la puesta a punto y después se quedaba otra media hora trabajando en definición. Ese mismo tiempo era aprovechado algunas veces para visitar el "confesionario" o "búnker" de Gallardo, en donde recibía charlas personalizadas sobre conceptos más específicos y recibía indicaciones para el siguiente partido.



"Acostumbrado a que en Colombia el 9 termina la jugada, tuvo que asimilar que en la Argentina, hasta un zaguero puede aparecer definiendo de frente (...) Con Gallardo como tutor, Borja está consiguiendo lo que quizás por inexperiencia no logró desarrollar en Palmeiras. Quizás aprendiendo de los errores del pasado, Miguel Ángel se enfocó en el presente. En aprovechar otra gran oportunidad en una liga de primer nivel de Sudamérica. Y con un entrenador con el que entabló una especial relación", concluyó el artículo de Olé sobre el colombiano.