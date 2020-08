Quintero da otro paso fuera de River, pero otro colombiano se acerca

No está. River Plate comenzó este lunes, en Ezeiza, su concentración para el reinicio de la competencia en la Superliga Argentina sin Juan Fernando Quintero. Es un hecho que no hace parte ya.

El colombiano tendría todo arreglado ya con el Shenzhen de China y se pondrá a órdenes del técnico Jordi Cruyff una vez finalice sus vacaciones en Estados Unidos. No es oficial todavía pero como si lo fuera.



De esta manera finalizaría una etapa que, si bien estuvo marcada por ausencias que le impidieron ser titular habitual, lo deja en el corazón del hincha, que lo vio celebrar la Supercopa Argentina de 2018 y la Copa Argentina y la Recopa Sudamericana de 2019 y, más que nada, la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors, con golazo y asistencia para el título continental.



El plantel millonario, entre tanto, ha iniciado la llamada burbuja, en un hotel en Ezeiza, donde no podrá ingresar personal ajeno a los 60 seleccionados para el reinicio de la competencia, que está cerca aunque aun no tiene fecha.

#RIVER inició la etapa de la "burbuja sanitaria" que se armó en el Hotel Holiday Inn de Ciudad Evita para las 60 personas de la delegación. Los entrenamientos de hoy se destacaron por la ausencia de #Quintero y la reincorporación del paraguayo #Moreira. Fotos: Prensa @RiverPlate. pic.twitter.com/8lccn0kkOO — CírculoRiverplatense (@circulorp_ok) August 24, 2020



¿Llegará otro colombiano?



La posibilidad de ver a otro colombiano en River Plate, cuando se confirme la salida de Juan Fernando Quintero, se abrió paso en las últimas horas.



Se trata del extremo del Once Caldas, Johan Carbonero, de 21 años de edad y mundialista con la selección Colombia juvenil en Polonia. El jugador, con proyección y buena capacidad técnica, habría sido ofrecido por los mismos intermediarios que facilitaron antes la llegada de Jorge Carrascal.



Habrá que ver si para River, en crisis económica, resulta una buena inversión de cara al futuro.