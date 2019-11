Nuevo regaño a Morelos: 'no entiendo su necesidad de cambiar de club'

Alfredo Morelos va a tener que moderar sus declaraciones si no quiere más problemas con su entrenador, Steven Gerrard, en Rangers de Escocia.

El colombiano acaba de recibir público de parte del mítico exfutbolista británico, a quien no le gustaron las declaraciones de su pupilo sobre su interés en salir muy pronto del club y enfilar hacia la Premier League.



"Estamos contentos con su presente y de la forma en como viene trabajando. Está en un buen momento, y actúa en un club grande del mundo, entonces realmente no sé cuál es la necesidad de cambiar de club", declaró el entrenador.



Según informa la prensa británica, Aston Villa y Crystal Palace serían los equipos que se plantearían el fichaje del colombiano al final de este 2019, y ambos habrían enviado emisarios al duelo contra Heart of Midlothian (1-1), en el cual se reportó Morelos con gol.



El diario The Sun había dicho hace unos días que el Palace podría ofrecer hasta 20 millones de euros por el jugador, de 23 años, y se espera que los 'villanos' superen esa oferta.