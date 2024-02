Sebastián Villa reapareció en un partido: la foto que se hizo viral

Sebastián Villa reapareció y se volvió tendencia en las rede sociales. El delantero colombiano no juega un partido oficial desde el pasado 2 de junio de 2023, defendiendo la camiseta de Boca Juniors; pero luego de ser hallado culpable en una denuncia de violencia de género, no ha podido volver a la competencia.



Villa se fue a Bulgaria, aun teniendo contrato vigente con Boca, y firmó con el Beroe Stara Zagora. Sin embargo, no ha podido jugar oficialmente por cuestiones legales. Pero mientras arregla su situación para poder competir, el atacante cafetero se hizo viral por las fotos que rodaron en las últimas horas, jugando un amistoso.



El Beroe Stara Zagora enfrentó al Maritsa Plovdiv este miércoles, en estadio con césped en malas condiciones y sin tribunas. Allí se vio a Villa, en una imagen en la que cobra un tiro de esquina, y se le en aparente buen estado físico.

En días pasados, Villa ya había tenido minutos de pretemporada, en un amistoso en el que el Beroe venció por goleada 6-2 al Athletic Kuklen, anotando uno de los goles del compromiso.



El dorsal que está usando Villa es el número 21, mientras que en Boca jugó con el ’22’.