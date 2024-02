Juan Carlos Osorio explotó: así criticó detalle del fútbol brasileño

Juan Carlos Osorio sigue trabajando en la consolidación del Athletico Paranaense, pues se vienen grandes retos en el 2024. El técnico colombiano sigue con la rotación de su plantel para conocer a cada jugador y tratar de sacar lo mejor de cada uno de sus dirigidos.



Este miércoles, Athletico Paranaense venció 0-1 a Cianorte, en partido de la quinta jornada del Campeonato Paranaense; así, el ‘Furacão’ es líder, y el registro de Osorio es de tres victorias y dos empates, manteniéndose invicto en lo que va de la temporada.



Sin embargo, en las declaraciones de Osorio después del partido, hubo quejas y reclamos sobre la cancha del equipo rival. Desde problemas de iluminación, dificultad en el terreno y hasta un perro que se metió al campo, desataron las críticas del entrenador colombiano.

Así explotó Juan Carlos Osorio



Luego de analizar el triunfo de su equipo, Juan Carlos Osorio no escatimó críticas sobre el terreno de juego del estadio Albino Turbay, en Cianorte. Valoró el campeonato estatal, pero pidió mejores condiciones para la práctica del deporte.



“Estoy muy orgulloso de trabajar en el fútbol brasileño, uno de los mejores del mundo. Con todo respeto, pero hay cosas que mejorar. El campo no era uniforme, la iluminación fue muy baja, las marcas del campo debían ser más evidentes. Desde el borde del campo no podía ver la línea de entrada al área. Fue imposible. Este torneo estatal es genial, les da a los equipos más pequeños la oportunidad de competir con los grandes. Eso es lo más bonito del fútbol. Pero el campo, el terreno, las condiciones para el juego, tienen que estar en perfectas condiciones”, fue la exigencia del entrenador de Athletico Paranaense.