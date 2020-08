Atasco en Real Madrid: sin ofertas por James y Bale, Mariano se rebela

No son días sencillos para los negocios en Real Madrid, que tiene un gran atasco en su operación salida: los dos prioritarios no tienen ofertas y el que sí las tiene se niega a salir.

La situación prácticamente no se ha modificado desde al celebración del título número 34, que tuvo a James y bale como protagonistas, precisamente porque lucieron siempre fuera de la fiesta, ajenos al título que lograron sus compañeros, pues ellos poco y nada contaron en la temporada.



El costo de los dos, que según Transfermarket ronda los 32 millones de euros, y especialmente la alta ficha que perciben en Real Madrid (8,5 millones por año el colombiano, cerca de 20 millones el galés) son barreras infranqueables para los clubes que quisieran tenerlos.



En el caso de James, tal como asegura el diario AS de España, hay una diferencia particular: es el único que quiere irse. Con solo 728 minutos en el último año, un tramo de partido tras el reinicio de la temporada por la pandemia y su decisión de bajarse al hacer un ejercicio de honestidad con su DT y oficialmente ya no contar, es lo más obvio. Y de eso se ha cansado de dar muestras en sus últimas entrevistas, particularmente la última con Daniel Habib en la que no dejó dudas: "Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo. Es frustrante no tener minutos. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo", dijo. Y de paso, otro jalón que tensa la cuerda con Zidane...



Nada le ha faltado por hacer, incuso guiños directos a las ligas que le interesarían: "Ya estuve en varias ligas buenas y solo me faltan la Serie A y la Premier. Hay que ver dónde quieren que me vaya. Ir a Inglaterra sería algo bueno, es una liga top", le dijo a Habib. Y sí, sus condiciones, que son innegables, dan para cualquiera de las 5 grandes ligas europeas. Pero no hay ofertas.



En la otra acera están Bale y Mariano. Del galés y su apatía se han escrito ríos de comentarios. Pero su actitud no cambió un ápice: tiene dos años de contrato, cuando pudo irse a China no se le permitió y ahora, refugiado en el golf, está dispuesto a cobrar cada mes la jugada de Florentino Pérez.



En cambio Mariano, el que tendría al menos cuatro equipos que han mostrado interés real en sacarlo de la inactividad que sufre en el Real Madrid, no se quiere ir. Su apuesta es clara: tiene contrato hasta 2023 pero está seguro que le puede ganar a Jovic la competencia para ser el relevo natural de Benzema. Y de ahí no se ha movido tampoco en todo el año, a pesar de su pobrísimo registro de 91 minutos jugados.



El Madrid lo tiene en la vitrina y él lo sabe. Equipos como Leipizg, Lyon (donde ya estuvo), Roma y Sevilla habrían levantando la mano por él, pero su obsesión es triunfar en el equipo 'merengue'. Por ahora, no se ha enterado que después de la casa 'merengue' también hay vida...