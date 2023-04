Si brillaba tanto, ¿por qué no volvió a jugar? Así avanza Estupiñán

Lo pedían todos en Selección Colombia, donde en honor a la verdad tuvo poco protagonismo cuando finalmente fue convocado, como parte de la ilusión de conseguir por un goleador en una temporada de sequía de números 9.

Venía de marcar 13 goles con Hull City en The Championship y de repente desapareció del radar, justo en su mejor momento.



Todo fue culpa de una lesión de tobillo que ha sido la peor noticia para el técnico Liam Rosenior, quien no dio ilusión de nada antes del duelo contra Middlesbrough sobre su regreso.



“No hay noticias de Óscar (Estupiñán) y Aaron (Connolly). Alfie Jones se perderá el partido de Middlesbrough, pero debería volver pronto”, dijo el DT.



Lo bueno para el Hull City es que apareció como alternativa el turco Ozan Tufan, quien ya lleva 7 goles en la temporada. Lo malo, que mientras los líos físicos persistan serán otros los que ganen terreno, noticia compleja con la discusión abierta sobre su continuidad en el equipo. A res fechas del final del campeonato, no se sabe si habrá tiempo para volver al ritmo anotador que tenía el colombiano.