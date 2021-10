Colombianos se retan en final de Concachampions: Monterrey vs América

Las Águilas del América, donde militan los colombianos Roger Martínez y Nicolás Benedetti, buscarán el título de la Liga de Campeones de la Concacaf frente a los Rayados de Monterrey, con Stefan Medina, Duván Vergara y Avilés Hurtado. Está en juego el cupo al Mundial de Clubes y ninguno quiere perder esa oportunidad.

Los de Santiago Solari llegan con una mejor racha al juego. Acumulan seis partidos sin perder en la Liga de México, cuatro de ellos victorias, que le permitieron asegurarse anticipadamente en los cuartos de final del torneo apertura. Son líderes absolutos y están inspirados.



Llegaron a esta instancia final tras dejar en el camino a Olimpia de Honduras, Portland Timbers con buena cuota colombiana en cuartos de final y derrotar en semifinales a Philadelphia Unión. Salen tras su octava corona en la competencia después de alcanzarla en 1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2015 y 2016.



Por otro lado, Rayados tiene la nómina mejor cotizada de la Liga MX y por ello no quiere decepcionar. Si bien no anda en su mejor momento y llega con cuatro derrotas al hilo, saldrá por su quinto título en Concachampions, tras haberlo conseguido en 2011, 2012, 2013 y 2019. Quiere sacudirse de esta manera y de paso



El equipo de Monterrey llegó a la final tras vencer a Pantoja de República Dominicana en octavos, a Columbus Crew en cuartos y en las semifinales a Cruz Azul. Esa última salida fue una victoria holgada 1-4 en la que aportó con gol el exjugador de América de Cali, Duván Vergara.



Justamente Vergara es la gran incógnita en la once titular de Javier Aguirre, pues a mitad de semana sufrió un golpe en la cabeza que obligó a trasladarlo en ambulancia al hospital. Aunque los exámenes no arrojaron ninguna lesión de gravedad, los protocolos del torneo continental tienen al ‘10’ en vilo. El técnico esperará hasta último momento para saber si podrá contar con él.



Final de Liga de Campeones de Concacaf

Estadio: BBVA

Hora: 9:00 pm (hora colombiana)



Posibles alineaciones



Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Maximiliano Meza, Carlos Rodríguez, Celso Ortiz, Alfonso González, Duván Vergara; Rogelio Funes Mori. DT: Javier Aguirre.



América: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera, Salvador Reyes; Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo; Sebastián Córdova, Roger Martínez y Henry Martín. DT: Santiago Solari.