‘James Rodríguez es un grande, nos ayudará mucho’: Rafinha

James Rodríguez de a poco se va acomodando en Sao Paulo y aunque continúa sin entrar en la titular del equipo en varios juegos ha aportado experiencia y calidad a la plantilla tricolor.



Esto ha hecho que varios de sus compañeros lo exalten y se deshagan en elogios hacia el futbolista. En días pasados fue Jonathan Calleri quien alabó el trabajo de Rodríguez en el equipo: “James es sensacional. Me apasiona como juega. No tengo palabras para describir lo que se siente jugar junto a él. Alguien que usó la número 10 del Real Madrid... Incluso a veces tengo miedo de hablarle”.

Pues bien, en las últimas horas otro jugador que elogió al colombiano fue Rafinha, uno de los amigos de James en Sao Paulo y quien destacó la calidad del futbolista y también la de referente como Alexandre Pato y Lucas Moura.



"Lucas, Pato y James (Rodríguez), son jugadores de calidad que suman al equipo y teníamos que traer. James es un grande, nos ayudará mucho en Sao Paulo. Felices estamos nosotros los que tenemos a un jugador así", mencionó el lateral.



De hecho, en su momento, Rafinha fue uno de los futbolistas que facilitó su llegada a Sao Paulo: “Hemos hablado. Soy su amigo y me preguntó por el club. Pasé la mejor información. Me alegré porque jugamos y triunfamos en Alemania. Es un jugador de clase mundial. Estoy seguro de que no fue difícil para él”.



Cabe señalar que James jugará este sábado ante Vasco da Gama en una nueva jornada del Brasileirao.