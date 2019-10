Busca la revancha: Santos Borré y una deuda pendiente en River Plate

El delantero de River Plate, Rafael Santos Borré se coronó como campeón con River Plate en la edición de la Copa Libertadores 2018. Sin embargo, no pudo actuar en el partido de revancha contra Boca Juniors en el Santiago Bernabéu por acumulación de amarillas, a pesar de ser fundamental en toda la campaña.

Sobre esta situación, el delantero dijo que aún se sentía muy extraño por no haber estado el nueve de diciembre en la revancha del partido definitivo, pero que lejos de haberlo desmotivado, esto lo lleva a querer mostrar lo mejor de si en la final contra contra Flamengo, en el presente torneo.



"Es una cuenta que tengo pendiente. Siempre se lo digo a mis compañeros y las personas que nos rodean, que me recalco no haber estado en la final de Madrid. Era un partido muy lindo, quería estar con el grupo dentro de la cancha, apoyando y dando lo que puedo dar y tener la chance de jugar otra final. Para mí será una revancha personal", dijo el jugador de Selección Colombia.

También habló de su evolución personal desde su llegada al fútbol argentino, donde ha demostrado lo mejor de su carrera



Los compañeros me ayudaron mucho, me llevaron de la mano. Tuve un cambio de mentalidad, que me hizo darme cuenta que me faltaban cosas a nivel individual. Tuve agregar otras cosas que me fue dando con el tiempo el fútbol argentino", confesó Borré.

Rafael Santos Borré es el quinto goleador de la 'Era Gallardo' con 31 goles, tan solo a diez de Lucas Alario que domina este ítem con 41 anotaciones. Ahora el delantero colombiano se concentra en jugar por la Superliga de Argentina, pero mirando de reojo ser titular en la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo el próximo 23 de noviembre, en el Estadio Nacional de Chile.