¿Por qué allá sí y acá no? Santos Borré, campeón de los sacrificados

Rafael Santos Borré es un depósito de soluciones: polifuncional, siempre eficiente, sacrificado, inteligente en la cancha, inagotable. Ahora lo sabe Eintracht Frankfurt. ¿Por qué no se enteró la Selección Colombia?

Los alemanes se enteraron pronto, hicieron una negociación exprés con River Plate (costo cero la transferencia, pero cerca de 2 millones de euros por costos alternos cedidos por el jugador) y desde que le pusieron su camiseta no fue suplente nunca.



Santos Borré fue el héroe del inédito título para el Frankfurt, con el gol del empate que llevó al tiempo extra y con el penalti definitivo para la anhelada corona. Fue suyo todo el mérito no solo ahora sino en las series contra FC Barcelona y West Ham, en las que marcó y dejó todo lo que tenía para celebrar, con total justicia, la corona.



Y en el camino dejó números que lo justifican: 13 partidos jugados en Europa League, con 4 goles y 2 asistencias; y 31 partidos en Bundesliga, con 8 goles y 4 asistencias, según datos de Sofascore. Indiscutible es poco para lo que representa.



Su imagen, envuelto en la bandera de Colombia, quedó en la memoria de los fervientes hinchas alemanes que ahora, de cuenta suya, se impregnan de su compromiso.



Pero ¿por qué rinde allá y acá no pudo evitar la debacle de la eliminación del Mundial? Fácil: porque en el Frankfurt Borré puede ser Borré. Los alemanes decidieron desde el fichaje que sería su referente en el área y no lo movieron nunca, mientras acá se usó de mediocampista por derecha, de extremo por derecha, de mediapunta, nunca de número 9... el preferido, antes que él era Miguel Borja.

Sacar a Borré del área es sentenciar al pez fuera de su pecera: él cumple, él corre, él intenta ocupar hasta el puesto de arquero si se lo piden, pero no significa que rinda la mitad de lo que hace como hombre 9, donde sabe no solo ocupar su espacio sino abrirles a otros un lugar, entiende como nadie cómo y cuándo trazar las diagonales o arrastrar las marcas, aparece en el cuerpo a cuerpo con los rivales con la suficiencia de los más potentes y aparte sabe rematar con la fortaleza de los gigantes y sutileza de los más livianos.

Borré es un atacante completo cuando le dan confianza. Es una pena que ese mérito, en este lado del mundo, siempre le fue negado.