Dos exfiguras de Millonarios se reencontrarán en exótico club europeo

Los exvolantes de Millonarios, Rafael Robayo y Jonathan Estrada, quienes jugaron juntos en 2016, volverán a reencontrarse en un mismo club. En las últimas horas se conoció que viajarán a Europa, más exactamente a Andorra, país situado entre España y Francia, para jugar con CE Jenlai en el torneo de ascenso de ese país.

Este miércoles, en charla con el programa Primer Toque de Win Sports, el mismo Robayo contó que viajará junto con Estrada para asumir este nuevo reto profesional. Y sí, estaban "perdidos del mapa" pues andaban sin equipo, pero siguen vigentes y con ganas de triunfar. Será la primera experiencia de Robayo en Europa y la segunda para Estrada, quien ya jugó en España.



"Tenemos muy buena relación con Jonathan; desde el año pasado hablamos mucho. Él se mantiene entrenando también y cuando le comenté de esta posibilidad, yo estuve en contacto con el dueño del equipo, le llamó la atención porque quería seguir jugando y en Colombia no tuvo oportunidad. Vamos con un reto porque si bien no es una liga competitiva, el club necesita ascender y pelear los cupos para Pre-Champions y Pre-Europa League. Tenemos la posibilidad de estudiar allá y empezar a pensar a futuro", comentó el bogotano.



Robayo contó que no fue fácil convencer a la familia de ese importante cambio, pero ya están mentalizados en seguir creciendo, así lo tengan que hacer tan lejos de Colombia. "Andorra no es un país grande y el clima es muy frío, pero acá lo importante es empezar de cero en un nuevo lugar. Queremos mejorar y allá hay mucha tranquilidad, y ahora nos permite emprender en otras labores. Estamos haciéndonos a esa idea".



El jugador de 37 años que ha jugado para siete clubes, uno de ellos en la MLS, brilló con las camisetas de Millonarios y Tolima, este último con el que conquistó la Liga 2018-I. Su último club fue Atlético Bucaramanga, del que salió en 2020. Estrada, de 38 años, ha militado en diez clubes entre ellos Avaí de Brasil y Real Sociedad de España; viene de jugar con Envigado.