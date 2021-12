Así será agenda de colombianos por el mundo: alístese con partidazos

Este jueves se conoció que la Selección Colombia se medirá a Perú el viernes 28 de enero (4:00 pm) en Barranquilla, pero antes de eso, la tricolor también afrontará un duelo amistoso frente a la Honduras, de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. Reinaldo Rueda necesita tener variantes y el remate del 2021 será clave para analizar el momento de los cafeteros en el exterior. A tomar atenta nota sobre los posibles convocables.



En FUTBOLRED los programamos con los partidos del fin de semana. Habrá mucha acción en las ligas europeas, donde los jugadores de Selección tienen gran presencia. Sin embargo, algunos de ellos están en duda por recientes lesiones.

Entre los duelos más atractivos aparecen la final de la Superliga Argentina entre River y Colón, el duelo en Premier entre Tottenham-Liverpool y AC Milan-Napoli en Serie A.



Viernes, 17 de diciembre



3:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Espanyol

Liga de España



Sábado, 18 de diciembre



7:30 am | Middlesbrough vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



8:00 am | Rayo Vallecano (Falcao García, duda por lesión) vs Alavés

Liga de España



9:00 am | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Roma

Serie A



9:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Mainz 05

Bundesliga



10:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Dundee United

Liga de Escocia



10:00 am | Watford (Juan C. Hernández) vs Crystal Palace

Premier League



12:00 pm | Bolonia vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



12:30 pm | Barcelona vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



7:10 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Colón (Yéiler Goéz/Wilson Morelo)

Trofeo campeones de Superliga



Domingo, 19 de diciembre



7:00 am | Everton (Yerry Mina, duda por lesión) vs Leicester City

Premier League



7:00 am | Shenzhen FC (Juan Fernando Quintero) vs Hebei

Superliga China



7:30 am | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Anderlecht

Liga de Bélgica



8:00 am | Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca) vs Mallorca

Liga España



11:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Liverpool

Premier League



12:00 pm | Boavista (Sebastián Pérez) vs Moreirense

Liga de Portugal



12:30 pm | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz/Jhon Lucumí) vs Antwerp

Liga de Bélgica



2:00 pm | FC Vizela vs Porto (Matheus Uribe/Luis Díaz)

Liga de Portugal



2:45 pm | AC Milan vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



Lunes, 20 de diciembre



12:00 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al-Raed

Copa del Rey de Campeones - octavos