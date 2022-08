Luis Díaz lidera agenda de colombianos por el mundo: semana de fútbol

A una semana del inicio de Champions y Europa League en su fase de grupos, varias ligas europeas entre ellas la Premier y Serie A, aprovechan para jugar a mitad de semana. Además, se disputarán semifinales de ida en Libertadores y Copa Sudamericana. Lo que hay es fútbol para todos los gustos en los próximos días.



En FUTBOLRED lo programamos con los partidazos en los tendrán acción los jugadores colombianos.

Martes, 30 de agosto



1:30 pm | Fulham vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



1:45 pm | | Rangers (Alfredo Morelos) vs Queen of the South

Liga de Escocia



2:00 pm | Leeds (Luis Sinisterra) vs Everton (Yerry Mina, lesionado)

Premier League



2:00 pm |Watford (Yaser Asprilla) vs Middlesbrough

EFL Championship



7:30 pm | Criciúma vs Gremio (Jaminton Campaz)

Brasileirao Serie B



7:30 pm | Paranaense (Luis Orejuela/Nicolás Hernández) vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Semifinal – Copa Libertadores





Miércoles, 31 de agosto



8:30 am | FK Jimki vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Copa de Rusia



9:00 am | Torpedo vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Copa de Rusia



11:00 am | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra) vs Fakel

Copa de Rusia



11:30 am | Sampdoria (Jeison Murillo) vs Lazio

Serie A



1:30 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



1:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



1:45 pm | West Ham vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



2:00 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Newcastle

Premier League



2:00 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Clermont

Ligue 1



6:30 pm | Columbus Crew (Juan Camilo Hernández) vs Inter Miami (Emerson Rodríguez)

MLS



7:30 pm | Dynamo (Carlos D. Quintero/Nelson Quiñones) vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



8:00 pm | Austin vs Portland Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará)

MLS



Jueves, 1 de septiembre



1:45 pm | Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel) vs Torino

Serie A



1:45 pm | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Salernitana

Serie A



7:30 pm | Atlético Goianiense vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Semifinal – Copa Sudamericana