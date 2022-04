Colombianos, con mucho en juego esta semana: prográmese con la agenda

Después de días agitados por Champions, Europa League, Libertadores y Copa Sudamericana, esta semana los colombianos por el mundo tendrán compromisos con sus clubes y en las ligas locales. Algunas se ponen al día, con partidos pendientes, como el caso de la Serie A y la Premier League, así que se avecinan partidazos con protagonismo cafetero.



Luis Díaz, con Liverpool, se medirá al Manchester United. También tendrán acción David Ospina y la dupla del Atalanta, Muriel-Zapata en Italia, además de los colombianos en Liga de Campeones AFC y Matheus Uribe, con Porto, jugará semifinal de Copa de Portugal. Será una nutrida programación y FUTBOLRED lo agenda desde ya.

Lunes, 18 de abril



12:00 pm | Napoli (David Ospina) vs Roma

Serie A



2:00 pm | Atalanta (Luis Muriel, Duván Zapata) vs Hellas Verona

Serie A



Martes, 19 de abril



12:15 pm | Al Rayyan (James Rodríguez) vs Sharjah FC

Liga de Campeones AFC



2:00 pm | Betis vs Elche (Johan Mojica, Helibelton Palacios)

Liga de España



2:00 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Manchester United

Premier League



2:30 pm | Unión de San Lorenzo (Cristian Zapata, Yeison Gordillo)

Liga de Argentina



3:15 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs FC Istiklol Dushanbe

Liga de Campeones AFC



5:00 pm | Estudiantes (Nelson Deossa) vs Tigre

Liga de Argentina



7:00 pm | Pachuca (Óscar Murillo, Yairo Moreno, Geisson Perea, Avilés Hurtado) vs Puebla

Liga de México



7:00 pm | Necaxa vs Tigres (Luis Quiñones)

Liga de México



7:30 pm | Independiente (Andrés Roa) vs Aldosivi (Edwin Mosquera)

Liga de Argentina



9:00 pm | Mazatlán vs Santos Laguna (Harold Preciado)

Liga de México



Miércoles, 20 de abril



12:00 pm | Atlético de Madrid vs Granada (Carlos Bacca, Luis Suárez, Santiago Arias)

Liga de España



1:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Getafe

Liga de España



1:45 pm | Everton (Yerry Mina) vs Leicester

Premier League



2:00 pm | Manchester City vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



5:00 pm | Talleres (Diego Valoyes, Rafael Pérez y Emerson Batalla) vs River Plate (Juan Fernando Quintero)

Liga de Argentina



5:30 pm | Flamengo vs Palmairas (Eduard Atuesta)

Brasileirao



7:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano) vs Godoy Cruz

Liga de Argentina



9:00 pm | América (Juan Otero, Roger Martínez) vs León (William Tesillo, Stiven Barreiro, Andrés Mosquera, Ómar Fernández)

Liga de México



9:06 pm | Monterrey (Stefan Medina) vs Atlas (Camilo Vargas, Julián Quiñones)

Liga de México



Jueves, 21 de abril



12:00 pm | Espanyol vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga España



2:15 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Sporting Lisboa

Copa de Portugal - Semifinal