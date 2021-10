Imperdible agenda para el fin de semana: colombianos entran en acción

Este jueves se bajó el telón de la Eliminatoria Sudamericana en la fecha triple de octubre y los jugadores viajaron inmediatamente para ponerse a disposición de sus clubes, pues este mismo fin de semana tendrán acción las diferentes ligas del mundo. Varios de ellos llegarán a sumar minutos. En FUTBOLRED los programamos con la agenda futbolera del fin de semana, en la que podría darse el debut de James Rodríguez en Catar.

Viernes, 15 de octubre



9:00 pm | Mazatlán (Michael Rangel) vs Atlas (Camilo Vargas)

Liga de México



Sábado, 16 de octubre



6:30 am | Watford (Juan C. Hernández) vs Liverpool

Premier League



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Hertha Berlín

Bundesliga



9:00 am | Bristol City vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



1:00 pm | Persépolis vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Campeones de la AFC - cuartos de final



5:00 pm | Monterrey (Stefan Medina/Duván Vergara) vs León (William Tesillo/Ómar Fernández/Jaine Barreiro)

Liga de México



6:15 pm | Huracán vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano)

* Edwin Cardona, ausente por lesión.

Liga Argentina



7:00 pm | San Luis (Jhon Duque) vs América (Roger Martínez)

Liga de México



7:05 pm | Pachuca (Óscar Murillo/Yairo Moreno/Avilés Hurtado) vs Santos Laguna (Andrés Ibarguen/Juan Ortero)

Liga de México



Domingo, 17 de octubre



7:00 am | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



8:00 am | Everton (Yerry Mina) vs West Ham

Premier League



8:00 am | Empoli vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



9:15 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Sevilla

Liga de España



10:30 am | Newcastle vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



11:00 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs FC Ufa

Superliga de Rusia



11:00 am | Nápoles (David Ospina) vs Torino

Serie A



11:30 am | Charleroi vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz/Jhon Lucumí)

Liga de Bélgica



12:10 pm | Al-Duhail SC vs Al Rayyan (James Rodríguez)

Liga de Catar



1:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Roma

Serie A



2:00 pm | Rio Ave vs Boavista (Sebastián Pérez)

Liga de Portugal



4:15 pm | Juventude (Juan S. Quintero) vs Gremio (Jaminton Campaz)

* Miguel Á. Borja, se recupera de una lesión.

Brasileirao



6:15 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs San Lorenzo (Cristian Zapata/Yeison Gordillo)

Liga Argentina