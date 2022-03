Siga acá toda la acción de los colombianos para este fin de semana

Un nuevo fin de semana, los colombianos seguirán sumando minutos en su accionar, ligas y equipos respectivos. Siga acá la agenda de los colombianos en el exterior, para este fin de semana.

Viernes 4 de marzo

México-Liga de México



Necaxa vs Toluca (8:00 p.m.)

Oscar Vanegas



Juárez vs León (10:00 p.m.)

Fabián Castillo, Andrés Mosquera, Willian Tesillo, Stiven Barreiro y Omar Fernández



Sábado 5 de marzo

Escocia-Liga



Rangers vs Aberdeen (10:00 a.m.)

Alfredo Morelos



Catar



Al-Rayyan vs Al Wakrah (11:45 a.m.)

James Rodríguez



Italia-Serie A



Roma vs Sampdoria (12:00 p.m.)

Luis Muriel, Duván Zapata (lesionado)



Inglaterra-Premier League



Newcastle vs Brighton (10:00 a.m.)

Steven Alzate



Liverpool vs West Ham (12:30 p.m.)

Luis Díaz



Alemania-Bundesliga

Hertha Berlín vs Eintracht Frankfurt (09:30 a.m.)

Rafael Santos Borré



Brasil-Campeonato Paulista



Sao Paulo vs Corinthians (2:00 p.m.)

Victor Cantillo, Andrés Colorado



Campeonato Carioca



Resende vs Fluminense (2:00 p.m.)

Jhon Arias



Argentina-Liga de Argentina



San Lorenzo vs River Plate (3:00 p.m.)

Juan Fernando Quintero, Yeison Gordillo



Racing vs Talleres (7:30 p.m.)

Edwin Cardona, Rafael Pérez, Diego Valoyes, Emerson Batalla



Estados Unidos-MLS



New England Revolution vs FC Dallas (1:30 p.m.)

Jáder Obrien



Colorado Rapids vs Atlanta United (6:00 p.m.)

Michael Barrios



Vancouver Whitecaps vs New York City (6:00 p.m.)

Déiber Caicedo, Cristian Dajome



Rusia-Liga de Rusia



CSKA Moscú vs FC Nizhny Novgorod (11:00 a.m.)

Jorge Carrascal



Domingo 6 de marzo

Italia-Serie A



Juventus vs Spezia Calcio (12:00 p.m.)

Juan Guillermo Cuadrado, Kevin Agudelo



Napoli vs Milan (2:45 p.m.)

David Ospina



Inglaterra-Premier League



Watford vs Arsenal (09:00 a.m.)

Juan Camilo Hernández



Brasil-Campeonato Paulista



Palmeiras vs Guarani (2:00 p.m.)

Eduard Atuesta



Argentina-Liga de Argentina



Newell’s Old Boys vs Atlético Tucumán (3:00 p.m.)

Willer Ditta



Boca Juniors vs Huracán (5:15 p.m.)

Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa



Estados Unidos-MLS



Austin FC vs Inter Miamo (4:00 p.m.)

Jhohan Valencia, Emerson Rodríguez



Los Ángeles FC vs Portland Timbers

Cristian Arango, Dairon Asprilla, Yimmi Chará, Diego Chará



Rusia-Liga de Rusia



Zenit San Petersburgo vs FK Ufa (08:30 a.m.)

Wilmar Barrios



Lunes 7 de marzo

Inglaterra-Premier League



Tottenham vs Everton (3:00 p.m.)

Dávinson Sánchez, Yerry Mina (lesionado).